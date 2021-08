Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Sono 587 i nuovi contagi da Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Verona la provincia con il maggior numero di nuovi infetti, con 124 casi, segue Treviso con 108, Vicenza con 104, Padova con 95, Venezia con 77, Rovigo con 46 e Belluno con 15. Sale così a 441.689 il numero dei positivi da inizio pandemia. Sono invece 13.578 gli attualmente positivi in isolamento domiciliare. Non si registrano vittime nelle ultime 24 ore, il numero totale dei decessi è fermo a 11.647. Negli ospedali sono ricoverati 150 pazienti nelle aree non critiche e 19 nelle terapie intensive.

Il confronto con il bollettino dell'8 agosto 2020

Cosa succedeva in Veneto l'estate scorsa? Ce lo siamo chiesto e siamo andati a confrontare il bollettino dell'8 agosto 2020 con quelllo dell'8 agosto 2021. Va precisato che il report dello scorso anno era basato sul calcolo rispetto alle 17 del giorno prima, per questo abbiamo incluso anche il bollettino delle 17 del 7 agosto, ossia del giorno precedente, in modo da poter avere uno sguardo complessivo e più preciso.

L'estate aveva contribuito a una riduzione davvero drastica dei contagi, i numeri della pandemia dell'autunno erano schizzati in alto, la pandemia sembrava comunque in frenata, nonostante i contagi non fossero azzerati. 8 agosto - report delle ore 8. E così nel report mattuntino della Regione si leggeva di 30 nuovi contagi quel giorno, davvero pochi se confrontati con i 587 di oggi. E così distribuiti: la più colpita è stata la provincia di Padova con 9 nuovi infetti, Treviso con 8, Venezia e Verona con 5, 2 a Vicenza e 1 a Rovigo. Zero contagi a Belluno e nel comune di Vo'. Anche quel giorno non c'erano state vittime. E la situazione negli ospedali come era un anno fa? Erano in totale 29 le persone ricoverate in area non critica (oggi 150), mentre 6 i pazienti in terapia intensiva (oggi 19). In isolamento domiciliare si trovavano invece 5272 cittadini in quarantena.

Ma, come dicevamo, per avere uno sguardo nelle 24 ore, occorre tenere di conto anche i dati del report delle 17 del giorno prima, ossia del 7 agosto. Ed ecco che scopriamo che in quel bollettino la situazione non era tanto diversa da quella odierna: i nuovi contagi da Covid erano stati 197 e le vittime 5. I 197 positivi erano così ripartiti: 164 nella notte (di cui 131 migranti all'ex caserma Serena di Treviso - era stato un evento "speciale" che aveva fatto salire la conta in modo vorticoso) e 33 durante il giorno per un totale di 1225 casi positivi. Con i 5 decessi i morti erano saliti a 2.083 (ricordiamo che oggi siamo a quota 11.647).

