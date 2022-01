Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 23 gennaio: oltre un milione di positivi da inizio pandemia. 14.976 nuovi contagi e 12 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 23 gennaio 2022. Il totale dei nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore è di 14.976, a fronte di 8.845.256 tamponi molecolari e di 15.765.276 tamponi antigenici fatti. Sfondata la quota di un milione di positivi da inizio pandemia. Per la precisione i positivi sono ad oggi 1.008.962. GLi attualmente positivi sono invece 288.819. Le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 12, il totale dei decessi da inizio epidemia sale quindi a 12.938.

APPROFONDIMENTI 22 GENNAIO Covid in Veneto: 18.773 nuovi casi e un'impennata di 38 morti. In... 21 GENNAIO 2022 Covid in Veneto: 19.117 contagi e 26 morti. Quasi 300mila in... CAMBIO DI ZONA Emergenza Covid, firmata l'ordinanza: Friuli Vg entra in...

Contagi nelle province del Veneto

Vicenza è in testa per il numero di contagi scoperti nelle ultime 24 ore, con 2.966 nuovi casi, seguita da Verona, con 2.943 casi. A Padova si sono recistrati 2.762 positivi, mentre a Treviso 2.683 e a Venezia 2.051. Numeri inferiori a Rovigo, con 725 casi, e Belluno, con 514.

Ricoverati negli ospedali del Veneto

La situazione negli ospedali: sono 1.727 i pazienti ricoverati in Area non critica (17 in meno rispetto a ieri), mentre nelle Terapie intensive ci sono 183 persone (sei in meno rispetto a ieri).

COVID IN VENETO, IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF