Covid Veneto, il bollettino di oggi: il contagio torna a salire e anche gli isolamenti. Tredici vittime in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 24 marzo 2022. Tornano a salire i contagi da Coronavirus nella nostra regione: nelle ultime 24 ore sono stati trovati 8.337 nuovi positivi, il totale da inizio pandemia sale quindi a 1.444.562. GLi attualmente positivi sono 73.374 (+ 3.774). Sono 13 le vittime del virus, sempre nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 14.987.

Contagi nelle province

Risalita davvero importante dei positivi a Treviso, dove se ne contano 2.060 nelle ultime 24 ore, a Padova i contagi sono 1.740, mentre a Venezia 1.430. A Vicenza sono stati trovati 1.269 nuovi casi, a Verona 1.126. Numeri più bassi a Rovigo, con 352 casi e a Belluno 222.

Ricoveri negli ospedali

Dati in crescita arrivano anche dagli ospedali, dove sono 746 (+10) i ricoveri in area medica, e sono pressochè stabili, 50 (-1) quelli in terapia intensiva.

Vaccini

Sempre su numeri residuali la campagna vaccinale: ieri sono state 2.297 le somministrazioni in tutta la regione, delle quali solo 113 prime dosi.