Covid Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Nuovi contagi e vittime del virus. Aumentano i ricoveri in area non critica

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , lunedì 31 gennaio 2022. Crollo dei contagi in questo inizio settimana, sono infatti 4.877 i nuovi positivi scoperti nelle unltime 24 ore nella nostra regione. Il lunedì è sempre una giornata di contagi bassi, lo stesso purtroppo non vale per le vittime, se ne contano infatti 23, sempre nelle ultime 24 ore. Così il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.151.107, mentre quello dei decessi a 13.169. Gli attualmente positivi scendono a 247.513.

Contagi nelle province del Veneto

I numeri più alti si registrano a Treviso, con 1.034 casi, e Vicenza, con 1.014. A Verona scoperti 925 contagi, a Venezia i nuovi positivi trovati sono stati 705, mentre a Padova 668. A Rovigo 256 e infine a Belluno 195.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Sale l'occupazione dei reparti non critici, con 1.798 ricoverati (+39), mentre scendono (-5) le terapie intensive, con 180 pazienti.