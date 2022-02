Covid Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 10 febbraio 2022. Nelle ultime 24 ore 7.427 nuovi contagi e 27 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 10 febbraio 2022. Sono 7.427 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, il dato porta il totale dei positivi da inizio pandemia a 1.250.599, mentre gli attualmente positivi calano a 132.132. Sono invece 27 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, con un totale che arriva a 13.480 da inizio epidemia.

Contagi oggi nelle province del Veneto

Il numero maggiore di nuovi contagi è a Treviso, con 1.564 casi, seguita da Padova, 1.387, Vicenza, 1.268, Verona, 1.264 e Venezia 1.222. A Belluno si sono registrati 285 nuovi positivi, a Rovigo 236.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Ancora in calo i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti, oggi sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. E un calo si vede anche enlle terapie intensive, dove si trovano 148 pazienti, 9 in meno sempre rispetto a ieri.

Gli ultimi dati Gimbe sui ricoveri

«Si riduce anche la pressione sugli ospedali - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - anche se più lentamente dei nuovi casi». Per le terapie intensive prosegue la discesa iniziata già a metà gennaio (dai 1.717 posti occupati del 17 gennaio ai 1.376 dell'8 febbraio) e inizia finalmente a calare anche il numero di posti letto occupati in area medica (passati da 19.913 del 31 gennaio a 18.337 dell'8 febbraio). All'8 febbraio tutte le Regioni superano la soglia del 15% in area medica; ad eccezione di Basilicata, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta, tutte vanno oltre la soglia del 10% in area critica. Questi numeri, «purtroppo ancora molto elevati, nelle ultime settimane hanno alimentato distorte teorie secondo le quali molti decessi di persone positive al Sars-CoV-2 sarebbero occorsi ugualmente, indipendentemente dall'infezione: teorie smentite dai dati, che risultano del tutto coerenti con i numeri ufficiali dei decessi». Ma, in realtà la distinzione fra morti 'per' e morti 'con' Covid-19 - spiega il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta - rappresenta un'inutile strumentalizzazione dei dati, perché la vera domanda da porsi è: le persone affette da altre patologie sarebbero ancora vive se non fossero state infettate dal Sars-CoV-2? I dati confermano che per la maggior parte di loro la risposta è affermativa».

