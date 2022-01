Covid Veneto, il bollettino di oggi, 14 gennaio 2022. Scoperti 18.357 nuovi contagi e 29 vittime nelle ultime 24 ore. Ricoveri in salita negli ospedali

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 14 gennaio 2022. Sono 18.357 i nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore nella nostra regione, il totale dei positivi da inizio pandemia si porta quindi a 848.874 persone. Continuano a salire gli attualmente positivi, arrivati a 232.482 in isolamento domiciliare. Si conferma alto anche oggi il numero delle vittime, con 29 deceduti, il totale da inizio epidemia sale a 12.688 (ieri il totale era a 12.659). Si vede una crescita importante dei ricoveri negli ospedali del nostro territorio, in particolare nelle aree mediche, dove oggi si registra un +125.

Contagi nelle province del Veneto

E' a Verona che si registra oggi il maggior numero di persone contagiate dal virus, con 3.897 nuovi casi, segue Treviso, con 3.419 casi e Vicenza con 3.326. A Padova sono stati trovati 2.993 positivi, mentre a Venezia 2.551. A Rovigo ancora sopra i mille casi al giorno, oggi sono 1-022, a Belluno invece ne sono stati scoperti 704.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

Ricoveri in salita negli ospedali veneti

Molto pesante la pressione sugli ospedali: nei reparti medici sono ricoverati 1.727 pazienti Covid (+125), nelle terapie intensive 208 (+2).

Vaccini, quanti ne sono stati fatti?

Si avvicina al giro di boa di metà popolazione, 44,5%, la somministrazione delle terze dosi/booster di vaccino anti-Covid in Veneto. I residenti che l'hanno già effettuata sono 2 milioni 179.738. Lo riferisce il bollettino della Regione. Ieri sono state 51.529 le dosi somministrate, delle quali 4.165 prime, e 43.085 addizionali. Dall'inizio della campagna sono state effettuate 9.710.368 inoculazioni.