Da gennaio trovate 24 varianti del Covid in Veneto Quali sono E da aprile sono arrivate anche due mutazioni indiane

Varianti del Coronavirus in Veneto? Quante sono e quali sono? Sono 24 i lineage, ossia le varianti del Covid, identificate a partire da gennaio nella nostra regione, e 11 quelle circolanti in regione nel mese di aprile, tra cui quella preponderante è quella inglese, con la brasiliana e la sudafricana. Ad aprile sono comparse anche due varianti indiane . Il dato emerge dalla sorveglianza effettuata dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova, coordinata dall'Iss, e aggiornata a fine aprile.

Varianti in Veneto

In particolare, la prevalenza della variante inglese passa dall'88,5% della sorveglianza del 18 marzo scorso al 95,3%. Le varianti sudafricana e nigeriana sono state identificate con una frequenza minore dell'1%; quest'ultima non è stata individuata nel corso dell'ultima sorveglianza. La variante indiana, scoperta per la prima volta in campioni prelevati da due familiari di ritorno dall'India, è del gruppo genetico B.617.1 ed è stata designata come Variant Under Investigation (Vui). In due campioni di persone provenienti dal Bangladesh è stata identificata anche la variante indiana appartenente al gruppo B.1.617.2, che non è considerata come Vui o Variant of interest (Voi) ma va comunque monitorata.