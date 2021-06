Variante Delta, cluster al campus estivo di baby rugbisti: 14 positivi, due sono trevigiani

CHIOGGIA/PADOVA - La variante Delta del Covid continua a diffondere allarme in Veneto: a seguito di un caso di positività al Covid-19 registrato in un centro estivo di giovani rugbisti a Isola Verde (Chioggia), un campus che si trova però ben distanziato e non ha nulla a che fare con il villaggio vacanze.

L'Ulss 3 Serenissima ha realizzato una rigorosa indagine epidemiologica. Su 50 tamponi eseguiti per verificare il possibile contagio, sui "contatti stretti" e sulla cerchia allargata delle persone che hanno avuto contatti con il caso iniziale, sono risultati 14 positivi tutti non residenti nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, ma collegate alle attività del centro estivo e in gran parte minori. I soggetti positivi, già rientrati nei territori di residenza, sono stati sottoposti ad isolamento; ai soggetti che risultano essere stati "contatti stretti" è stato imposta la quarantena.

Da Padova l'Azienda Ospedaliera confermava stamani che c'erano 5 padovani in quel cluster poi saliti a 8, 2 soo invece minori trevigiani e 4 sono accompagnatori, quindi adulti, nessuno residente in provincia di Venezia.

Spiega Paolo Fortuna, dg dell'Ulss Euganea: «È notizia di questa mattina che cinque dei dieci ragazzini padovani tornati da un centro estivo di Isola Verde (Venezia) sono positivi alla variante indiana del Covid. Ora con il Dipartimento di Prevenzione procederemo al tracciamento per capire con chi sono entrati in contatto e contingentare così il contagio». Il campus di cui si parla è quello gestito dall'indimenticato campione Mauro Bergamasco, ex rugbista padovano.

