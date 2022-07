Adriano Panatta, quarta dose a Treviso insieme alla moglie: «Più protetti contro il Covid»

TREVISO - Quarta dose di vaccino per Adriano Panatta. E' andato questa mattina, 27 luglio, insieme alla moglie, l'avvocato Anna Bonamigo, a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid 19 con la seconda dose booster. Trevigiano d'adozione, Panatta ha scelto proprio uno dei Vax point dell'Usl 2 Marca Trevigiana per la somministrazione della dose vaccinale. «Lo abbiamo fatto per essere più protetti contro la malattia», hanno detto.