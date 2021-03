Dieci sedi e liste jolly: l'Usl 2 della Marca punta a vaccinare tutti per giugno

Vaccinazioni anti Covid: si cambia marcia. Le sedi vaccinali diventano dieci. A breve si aggiungeranno anche due palazzetti dello sport, tra Treviso e Oderzo, aperti fino a mezzanotte. E si sta lavorando sull’ipotesi di usare pure una parte dell’aeroporto militare di Istrana. Oggi vengono eseguite 5mila iniezioni al giorno. Ma già da questa settimana si punterà a salire progressivamente fino a quota 9mila. Con i medici di famiglia, poi, si potrà arrivare addirittura a 19mila vaccinazioni al giorno. «In questo modo riusciremo a somministrare la prima dose a tutti i trevigiani entro fine maggio e inizio giugno –spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl–, poi si partirà con le seconde dosi. Per settembre avremo quindi vaccinato tutta la popolazione della provincia».

I LUOGHI

La disponibilità di vaccini sta aumentando: Pfizer e Moderna per le presone fragili o a rischio e AstraZeneca per tutti gli altri. Per fine marzo sono attese anche le prime dosi di Johnson&Johnson. Nei prossimi giorni entreranno complessivamente in funzione dieci sedi vaccinali: ai centri già collaudati tra il Bocciodromo di Villorba, l’ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega e il centro culturale di Riese, si aggiungono la sala congressi dell’ospedale di Treviso (usata ieri per i farmacisti), il centro anziani di via Castello d’Amore di Treviso (da oggi), l’ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, il centro frazionale di Busta a Montebelluna, la palestra di Pieve del Grappa e il centro sociale di Zerman a Mogliano. Di seguito verranno raddoppiate le postazioni del Palaingresso di Godega. Più i palazzetti dello sport. «Abbiamo chiesto ai comuni di poterne usare due dalle 20 alle 24 per vaccinare le persone che staccano dal lavoro, anche di notte –specifica il direttore generale– partiremo il prima possibile». In caso di necessità, i palazzetti potrebbero essere usati anche per tutto l’arco della giornata.

L’ORDINE DI ACCESSO

Attualmente è in corso la vaccinazione dei trevigiani con più di 80 anni e delle persone fragili per patologia. Sabato sono partite le prime chiamate per i 79enni (classe 1942). Poi si andrà a ritroso in base all’anno di nascita. Senza procedere più per categorie lavorative. Le priorità sono state riviste. Nell’ordine: le persone estremamente vulnerabili e quelle con gravi disabilità, quelle tra i 70 e i 79 anni e di seguito tra i 60 e i 69 anni, le persone con meno di 60 anni con patologie e, infine, il resto della popolazione. Nell’ultimo fine settimana è emerso il problema delle disdette e di chi non si presenta all’appuntamento. Dopo il blocco precauzionale di un lotto di AstraZeneca, tra sabato e domenica l’Usl ha contato tremila disdette tra insegnanti e personale scolastico. E sabato mille persone non si sono fatte vedere nonostante la prenotazione. Adesso verranno creati degli elenchi di riserva. Come dei jolly. «Queste liste saranno composte dalle categorie a rischio, a cominciare dai cassieri dei supermercati. Abbiamo chiesto ai commercianti, agli artigiani e ai comuni di avere delle liste con i nomi –spiega Benazzi–. Le persone inserite in questi elenchi saranno pre-allertate: potranno essere chiamate a vaccinarsi seduta stante nel caso in cui dovessimo ritrovarci nuovamente con dei posti vuoti. Così non correremo più il rischio di sprecare vaccini preziosissimi» aggiunge Benazzi. Nel caso in cui non servisse, verranno tutti vaccinati in base all’età. Chi ha detto di no a un primo appuntamento, potrà riprenotarsi. Ma andrà in coda. «E non cambierà il vaccino previsto inizialmente» chiarisce il direttore.

I MEDICI DI BASE

Usl sta per mettere in moto una macchina mastodontica. Alla fine la maxi campagna anti Covid vedrà l’impegno di 249 operatori della sanità. Tanto che sarà necessario ridurre una parte delle attività non urgenti degli ospedali, almeno per un paio di mesi. È stata creata anche una “banca del vaccino”. Funziona come banca delle ore: i professionisti degli ospedali mettono a disposizione il proprio tempo, a titolo gratuito, per andare a fare anamnesi ed eseguire le iniezioni. Entro la fine di questa settimana verrà ufficializzato l’accordo con i medici di famiglia. Potranno vaccinare nei loro ambulatori, negli spazi messi a disposizione dai comuni o nei centri dell’Usl. «Vaccineranno i loro assistiti, a tappeto. Ed è importante che si siano messi a disposizione per andare a eseguire le vaccinazioni a domicilio, come faremo noi per le persone in assistenza domiciliare integrata –conclude Benazzi– poi incroceremo l’attività dell’Usl con quella dei medici di famiglia, fino ad arrivare alla copertura totale dell’intera popolazione».

