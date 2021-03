Nuovo Vax Day sabato per la classe 1935, sarà anche in modalità "drive in"

TREVISO - Sarà sperimentata anche la vaccinazione in modalità drive-in nel corso del «Vax Day» a chiamata libera dell'Ulss 2 della Marca Trevigiana, previsto sabato 3 aprile e riservato alla classe del 1935. Si tratta della seconda giornata dedicata alla chiamata libera, dopo quella di domenica scorsa per i nati nel 1936. Il «drive-in» sarà attivo nel parcheggio della discoteca Melodi a Castelfranco Veneto e sarà riservato esclusivamente agli 86enni di alcune località del Distretto, in tutto 419 persone che saranno avvisate dai rispettivi Comuni.

In provincia di Treviso funzioneranno altri 4 centri per la vaccinazione, a Vidor, Oderzo, Villorba e Godega di Sant'Urbano. L'orario di accesso alle sedi vaccinali è condizionato dal mese di nascita, dalle ore 8.00 per i nati in gennaio fino alle ore 19.00 per quelli di dicembre. In caso di marito e moglie, entrambi nati nel 1935 ma in mesi diversi, potranno presentarsi nella fascia oraria di uno dei due. È invece sospesa la possibilità di vaccinare anche l'eventuale accompagnatore over 65, per la scarsità nelle forniture di vaccini.