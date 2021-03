TREVISO - A questo punto molto meglio una chiusura netta, anche dura, per un paio di settimane, accompagnata però da una robusta campagna vaccinale. Lo pensa il prefetto Maria Rosaria Laganà convinta che arrivati a questo punto, con la curva dei contagi che cresce e gli ospedali che si riempiono, serva una soluzione drastica per superare definitivamente l’emergenza Covid. «Capisco la scelta di calibrare chiusure e aperture - spiega il prefetto - e resto in attesa di sapere quali saranno le decisioni che andranno a prendere le autorità sanitarie. Ma se dovessero servire una settimana, o due, di passione, penso che sia meglio farle. Sarebbe un sacrificio sopportabile. Meglio insomma un periodo di chiusura, anche totale, ma assieme ai vaccini che ormai stanno arrivando e non costituiscono più un problema. Sarebbe utile per, finalmente, scollinare questo periodo. Pensiamo positivo, in fin dei conti l’esempio della Sardegna ritornata in fascia bianca ci deve dare forza».

LA SITUAZIONE

Laganà ammette che il quadro non è dei migliori. La situazione nell’asolano e nella castellana preoccupa: «Evidentemente qualcosa non ha funzionato - sottolinea - in questo momento non saprei dire cosa è successo in quelle zone, quale sia stata la causa scatenante di questo picco. Esamineremo quanto accaduto con le autorità sanitarie. C’è stato un sicuro aumento di contagi, difficile dire a cosa sia stato dovuto. Di certo siamo alle prese con un virus che, attraverso le sue varianti, si sta dimostrando decisamente più aggressivo». E di fronte a questa aggressività il prefetto deve ammettere che l’atteggiamento tenuto non è sempre stato quello giusto: «Purtroppo a ogni annuncio di un possibile cambio di fascia, si è vissuta la vigilia come se fosse l’ultimo istante di libertà. E questo ha portato a un certo allentamento dell’attenzione. Abbiamo quindi visto mascherine indossate non in maniera corretta e qualche altro atteggiamento non proprio all’altezza, qualche affollamento di troppo. Ma è una situazione vissuta più o meno alla stessa maniera in tutta Italia». La soluzione? I vaccini. E la chiusura.

LE IPOTESI

Il prefetto torna sulla necessità di misure più utili: «Bisogna capire se tante microzone rosse siano più efficaci di una chiusura invece più totale. Ne sentiamo parlare molto di questa possibilità, d chiudere tutto. Non ho anticipazioni in merito, ma forse sarebbe il caso di ragionarci su. Forse, ripeto, sarebbe meglio una chiusura totale per un periodo limitato di tempo. Un provvedimento immediato, ma efficace. E accompagnato dai vaccini. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni».

L’INDICE SPIA

La situazione più critica riguarda l’ex distretto di Asolo, che comprende 29 comuni e il cui tasso ha superato il livello di guardia di 250 casi su 100mila abitanti. Ora è salito a 288. Oggi, nel distretto, scatta lo stop alle lezioni in presenza nelle scuole dalla seconda media in su, ma il Cts riunitosi martedì ha consigliato anche misure più drastiche, compresa l’istituzione della “zona rossa”.

NUOVI CASI

La terza ondata avanza a suon di contagi. Solo ieri, nella Marca, sono emersi altri 270 casi. Il giorno prima erano stato addirittura 370. Il numero delle persone alle prese con il Covid19 in provincia è così salito a quota 3.152. Siamo ancora lontani dalla quota raggiunta durante la seconda ondata, quando durante il picco si contavano oltre 15mila malati, ma la velocità di diffusione della variante inglese spaventa. È per questo che bisogna spingere sulla campagna vaccinale. In aumento anche i ricoveri in ospedale (+7 nelle ultime 24 ore). Ad oggi sono 174 le persone ricoverate in area non critica, 18 quelle in terapia intensiva. Sale ancora anche il numero delle vittime, 3 nelle ultime 24 ore, che ha raggiunto quota 1.599 decessi dall’inizio della pandemia.

