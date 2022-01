TREVISO Continuano a lavorare anche se sospesi dall’Ordine, facendo tamponi nelle farmacie. E ora rischiano un ulteriore procedimento disciplinare che può arrivare fino alla radiazione. È il nuovo scenario cui si è trovata di fronte nelle scorse settimane il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Treviso Samanta Grossi. Almeno una decina le segnalazioni, che verranno al più presto prese in esame dal consiglio direttivo, che riguardano iscritti che, nonostante la sospensione scattata per non essersi adeguati all’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, stanno prestando servizio presso alcune farmacie trevigiane che offrono il servizio tamponi per ottenere il Green pass. «Rischiano un’ulteriore procedura - spiega Grossi -. Ma mi sento di rivolgere anche un appello a cittadini e datori di lavoro: potete facilmente controllare l’albo, dove è indicato chiaramente chi può lavorare e chi, invece, è sospeso».



I PROVVEDIMENTI

Nella Marca sono in totale 108 le sospensioni nei confronti di infermieri, dipendenti pubblici o privati, che hanno rifiutato il vaccino e hanno preferito, se così si può dire, rimanere a casa senza stipendio. Ma già nei prossimi giorni se ne potrebbero aggiungere altre: il prossimo 12 gennaio si riunirà il direttivo dell’Ordine degli Infermieri che dovrà verificare se siano stati accolti o meno gli inviti ad altri 40 professionisti cui è stato intimato, entro 5 giorni, di aderire alla campagna vaccinale. Se entro questa data non presenteranno il certificato di avvenuta vaccinazione, saranno a loro volta sospesi. Non si tratta ovviamente solo di una scelta deontologica e personale dei singoli professionisti: chi decide di non lavorare non può essere sostituito, occupa un posto in pianta organica, e causa una mancata assistenza. Direttamente. Questo in sintesi il pensiero del presidente dell’Ordine degli Infermieri di Treviso. «Io capisco che ognuno posso avere le proprie opinioni, ma c’è un unico principio da cui bisogna partire, nella nostra professione, e dal quale non mi smuovo: la legge, oggi, per esercitare la professione, impone l’obbligo della vaccinazione, che è requisito anche per l’iscrizione all’Albo - spiega Samanta Grossi -. Significa che viene richiesto a tutti, al pari del titolo di studio in pratica. Quello che voglio dire è che serve un minimo di coerenza: se questa professione non fa più per te, e ritieni questi obblighi non corretti, dovresti deciderti a cambiare professione. Troppo comodo protestare e pretendere di mantenere il posto. Senza contare che le sospensioni porteranno ulteriori problemi dal punto di vista della carenza di organico.



TERAPIE “ALTERNATIVE”

L’Ordine ha ricevuto segnalazioni relative non solo ad infermieri sospesi che prestano servizi nei centri tamponi delle farmacie, ma anche che offrono assistenza domiciliare a pazienti no vax. Si tratta di terapie olistiche o alternative, spesso costituite da integratori alimentari o da farmaci sulla cui efficacia contro il Covid la comunità scientifica nutre parecchi dubbi. Anche nei loro casi verranno fatti degli approfondimenti. Anche l’Ordine, nelle scorso, è stato profondamente scosso dalla morte dell’ex collega Paolo Peloso, 67enne di Carbonera, morto al Ca’ Foncello dopo aver rifiutato di essere intubato. Lui e la moglie, anche lei infermiera, sospesa nei mesi scorsi per non essersi vaccinati, hanno sempre ritenuto il vaccino una scelta di libertà. «Sono scelte personali - sottolinea il presidente dell’Ordine degli infermieri - ma che fanno paura, e il vero problema, purtroppo, è che ce ne saranno altri ancora. Sta uscendo qualcosa di sommerso, in tutta la società, qualcosa legato, io credo, alla fragilità delle persone, che vogliono credere in qualcosa di diverso nonostante la scienza dica loro il contrario».