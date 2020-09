Covid, due classi in quarantena: materna e superiore. Maestre in isolamento

TREVISO - Gli alunni di due classi della provincia di Treviso sono stati posti in quarantena, a seguito dell'emergere di una positività rispettivamente in una Scuola Materna e in Istituto Superiore del Distretto. Lo rende noto l'Azienda Ulss della Marca Trevigiana.

Alla Materna è scattata la quarantena anche per le maestre; nessun provvedimento restrittivo, invece, per i docenti della Scuola Superiore, dove vigono distanziamento e utilizzo delle mascherine.

Ultimo aggiornamento: 19:32

