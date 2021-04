Compagnia di 19 giovani si ritrova alle cave tagliando la recinzione: raffica di multe

CASTELFRANCO - Diciannove ragazzi, 15 dei quali minorenni, sono stati multati per violazione delle norme anti Covid dai carabinieri della compagnia di Castelfranco. La comitiva andava ripetutamente alle cave di Vedelago per bagnarsi nello specchio d’acqua. Un’area che però è privata, a cui accedevano dopo che due di loro avevano bucato la rete, reato per il quale sono stati anche denunciati.

Tutti sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti contagio, dal momento che non rispettavano le distanze, non calzavano le mascherine, ma soprattutto raggiungevano il luogo uscendo di casa in piena zona rossa senza alcun valido motivo.