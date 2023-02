Covid. Il punto tamponi dell'ex dogana di Treviso migra all'ex Maber di Villorba

TREVISO - Chiude il punto tamponi dell'ex dogana di Treviso. L'ultimo giorno di attività sarà il prossimo 12 febbraio e da lunedì verrà trasferito nell'Hub vaccinale di Villorba in via della Cartiera, all'ex Maber.

I motivi della scelta

A sottolinearlo la stessa Usl 2 Marca Trevigiana in una nota. «Considerata l’attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, che vede un progressivo ma costante calo nell’afflusso dell’utenza ai Punti Tampone del territorio e nel numero di soggetti positivi, l’Usl è impegnata in una riorganizzazione delle attività connesse alla gestione della pandemia - spiegano - In quest’ambito si colloca la chiusura del Punto Tamponi dell’ex Dogana di Treviso da lunedì 13 febbraio (ultimo giorno di attività domenica 12 febbraio), con trasferimento dell’attività all’Hub vaccinale di Villorba». Il punto tamponi spostato nella sede dell'ex Maber, sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 13.