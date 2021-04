Covid, annullatte tutte le processioni della Settimana Santa

TREVISO - In tempi di Covid, anche quest'anno i fedeli dovranno fare a meno della tradizionali processioni della Settimana Santa. Annullata quindi la processione del venerdì santo del Crocefisso, che vedeva il vescovo in testa alla cerimonia per le vie del centro storico per "la preghiera per la città". Così come non si farà l'altra tradizionale processione: quella del sabato santo. In passato, La veglia cominciava con il rito della luce. Veniva acceso un fuoco all'esterno della cattedrale e il celebrante, il vescono Michele Tomasi vi accendeva il cero Pasquale e lo portava in cattedrale.

Gli anni scorsi, prima del Covid, le persone fuori della cattedrale entravano in processione al buio e poi dentro accendevano ciascuno la propria candela. Quest'anno, questo gesto sarà fatto solo dal vescovo in cattedrale e ogni parroco lo farà nella propria chiesa, visto che anche le processioni locali, tradizionali in tutti i paesi dellaa Marca, sono state annullate. A differenza dello scorso anno dove vigeva il lockdown, quest'anno invece in Veneto, come il resto del paese, in zona rossa, non impedirà la partecipazione in presenza alle funzioni liturgiche in tutte le parrocchie, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni previste dalla Cei. A celebrere tutte le funzioni in Cattedrale a Treviso sarà il vescovo Tomasi.