TREVISO - Nascono i Covid Point comunali per le scuole. L'inizio del nuovo anno porterà una revisione generale dei centri tamponi. L'obiettivo è ridurre le lunghe code di auto viste nell'ultimo periodo davanti ai Covid Point dell'Usl, con attese di anche 6 ore per sottoporsi al test. Adesso si cambia. L'azienda sanitaria ha chiesto ai sindaci del trevigiano di allestire dei piccoli centri tamponi all'interno di strutture comunali per eseguire gli screening su bambini e ragazzi, a fronte di un contagio in classe, direttamente nello stesso paese della scuola coinvolta.



IL PIANO

Potrebbe essere una svolta se si pensa che oggi l'Usl sta gestendo i test per la fine dell'isolamento di 12mila ragazzi. Senza più queste incombenze, i Covid Point dell'azienda sanitaria che nei giorni scorsi hanno toccato la quota record di 11.380 tamponi in 24 ore potrebbero tornare a respirare. E di conseguenza le code e le attese davanti ai Covid Point generali andrebbero verso una drastica riduzione. Il sistema comunale per le scuole è già stato sperimentato a Zero Branco, dove è stata raccolta la disponibilità a titolo volontario di una decina tra medici e infermieri. Qui gli alunni delle scuole sono già stati sottoposti al tampone di controllo nella sala consiliare del municipio. Lunedì la prima prova generale con i test per la chiusura della quarantena di una terza elementare. Questa mattina di replica con due classi dalle 8 alle 11. E il 3 gennaio toccherà ad altre sezioni. «Sono convinto che le amministrazioni debbano essere vicine ai propri cittadini in maniera diretta, a volte anche facendosi carico di tematiche considerate non di diretta competenza spiega Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco il progetto si pone un doppio obiettivo: supportare il lavoro degli operatori del centro tamponi dell'ex dogana di Treviso e di Casier e, parallelamente, offrire un servizio, in certi casi un sollievo, a tante famiglie e giovani alunni del nostro comune». Il servizio è dedicato alle scuole. Ma è aperto anche a persone con particolari criticità segnalate dagli uffici comunali. Alcune faranno il test in municipio già questa mattina.



L'IDEA

L'idea è nata da un confronto tra il sindaco Durighetto e Roberto Rigoli, direttore sociosanitario dell'Usl. E nella conferenza dei sindaci di mercoledì, Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria, ha chiesto a tutti i primi cittadini della Marca di individuare una struttura da consacrare come Covid Point comunale per le scuole. I tempi sono stretti: i municipi sono chiamati a rispondere già entro oggi. «Stiamo raccogliendo le adesioni conferma Benazzi puntiamo a partire con il nuovo sistema per gli screening scolastici tra il 7 e il 10 gennaio». Di fatto quando le lezioni riprenderanno dopo le vacanze di Natale. «Intanto, comunque, resteranno attivi anche i nostri Covid Point dedicati alle scuole» specifica il direttore generale. Sarà l'Usl a fornire ai Comuni i tamponi e tutti gli strumenti necessari. Per il resto ognuno si sta organizzando al meglio, ad esempio reclutando infermieri e oss a titolo di volontariato, a volte tra chi è già in pensione. Dopodiché gli esiti verranno caricati sulla piattaforma regionale per completare il tracciamento. Tra i Comuni che si sono già mossi c'è quello di Paese. Il sindaco Katia Uberti punta ad allestire il nuovo Covid Point nella palestra di via Olimpia, davanti alla stazione dei carabinieri. «Sarà possibile dare un servizio in più alle famiglie, allo stesso tempo, poi, si andrà a sgravare i Covid Point presi d'assalto».



COPERTURA VACCINALE

Non è l'unica novità in tema di tamponi. Dopo l'ultimo incontro con l'assessore regionale alla Sanità Lanzarin, i farmacisti hanno chiuso all'ipotesi di fare test anche la domenica: «L'idea si è rivelata impraticabile sottolinea Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite mentre è possibile aumentare il numero di tamponi in farmacia nei giorni feriali. Stiamo facendo un giro di ricognizione per evidenziare le potenzialità». Sul fronte dei vaccini, infine, la Marca si trova ad arrancare. La copertura con almeno due dosi è pari al 75,4% dell'intera popolazione. Solo l'Usl della Pedemontana è a un livello più basso (74,4%). Mentre la copertura con la terza dose è al 32%. Stando alle prenotazioni, però, alla fine di febbraio salirà almeno al 44,8% tra tutti i trevigiani con più di 5 anni.