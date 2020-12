Addio ad Ardizzoni, il principe dei pasticceri stroncato dal Covid

TREVISO Il Covid si è portato via anche Franco Ardizzoni, il principe dei pasticceri di Treviso con laboratorio artigianale e negozio, dal 1964, in via Nervesa della Battaglia “al Ciodo” alle porte di Treviso. E' deceduto, a 81 anni, ieri notte all'ospedale Cà Foncello di Treviso dove era ricoverato dall'8 dicembre scorso. Le sue condizioni, che erano migliorate, sono poi gradatamente precipitate fino alla morte. Franco lascia la moglie Ivana, i figli Alessandro e Antonella, i generi Anna Maria e Stephen e i 5 adorati nipoti: Marta, Chiara, Maria Vittoria, Caterina e Laura. Il funerale verrà celebrato mercoledì 30 alle 11 alla chiesa di San Bartolomeo.

LA STORIA

Quella di Franco Ardizzoni, conosciutissimo e stimato per la sua umiltà e bravura, è stata una vita di lavoro, cimentandosi nella pasticceria fin da giovanissimo, dedicandosi poi anche al sociale essendo stato non solo un grande pasticcere, ma un grande uomo dotato di una generosità all'inverosimile. Il suo lavoro, anche se ora stava nelle retrovie avendo lasciato la gestione nel 1999 al figlio Alessandro, non mancava mai. In un periodo di standardizzazione dei consumi, quella di Franco Ardizzoni è stata un'attività dalle radici profonde nella tradizione dolciaria, Aveva imparato il mestiere come “ragazzo di bottega” da Casellato (passando per la strada aveva visto il cartello “cercasi pasticcere”) proseguendo poi da Netto dove era stato attratto dalle vetrine con i dolci, quindi da Guiscardo Casellato al Portico Oscuro. Poi l'1 aprile 1964 (ma non fu un pesce d'aprile) si mise in proprio aprendo il laboratorio e negoazio appunto in via Nervesa della Battaglia. “Firmai tante di quelle cambiali che mi faceva male la mano” amava ricordare Franco quando appunto iniziò l'attività in proprio partendo dal nulla, ma con tanta volontà, innumerevoli sacrifici e l'arte imparata lavorando sodo. In quel laboratorio ha trascorso giornate e notti, senza mai contare le ore. E in questi anni di attività ha esplorato e perfezionato la tradizione dolciaria trevigiana e veneta, tradizione fatta di tecniche, materie prime eccellenti, rispetto per la stagionalita. Ha portato la pasticceria in vari eventi in Italia e all'estero insegnando il mestiere a tanti giovani. Tra i tanti dolci divenne famoso per la sua Meringata e la Zonclada, il dolce tipico di Treviso, laborioso quando piacevole, che porta la tradizione di Treviso. E' stato anche presidente dei pasticceri trevigiaqni Confartigianato ed ha organizzato varie edizioni della mostra della pasticceria in Camera di Commercio a Treviso. Non a caso fu considerato il principe dei pasticceri e premiato in più occasioni dagli artigiani e dall'ente camerale.

Oltre al lavoro e alla famiglia che amava riunire, è stato co-fondatore della Polisportiva San Bartolomeo Trevisao (calcio, bocce, pallacanestro e pallavolo femminile) e da uomo generoso era sempre in prima linea in appuntamento di solidarietà, una straordinaria disponibilità da tutti riconosciuta. Ultimamente, da pensionato, tutte le mattine amava conversare degustando il caffè con gli amici di sempre al bar di via Montello, fino ad inizio dicembre.

