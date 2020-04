La chiamata è arrivata e il dottor Giuseppe Caroli ha risposto. Senza esitazione. Non prima di essersi consultato con la sua famiglia. La moglie, medico in pensione, gli ha raccomandato la massima attenzione. I tre figli non si sono opposti. E lui è partito da Oderzo, dove vive ormai da 34 anni. Diretto all'ospedale Spallanzani di Roma.

Sta lavorando per aprire un nuovo maxi reparto con 60 posti letto per malati gravi di Coronavirus e laboratori per studiare i virus. dice il dottore. Originario di Spello, dove ha ancora casa, è stato direttore sanitario dell'ospedale di Oderzo dal 1984 al 1990. Poi, ha ricoperto l'incarico di direttore generale dell'Asl di Tivoli ed è stato commissario dell'ospedale Sant'Andrea dell'Università La Sapienza di Roma. In pensione dal settembre dello scorso anno, giovedì sera ha ricevuto la telefonata dell'assessore regionale del Lazio. .



Lunedì era a Roma, attaccato al telefono per aprire già dopo Pasqua i primi venti posti di terapia intensiva per malati Covid – 19.



Lavorerà in trincea. Lo sa benissimo. E assicura di non temere la stanchezza “compagna inevitabile”, né l'impotenza “per non riuscire a fare tutto quello che vorrei”. Però ha alcune certezze che mettono in crisi lo scorrere della vita così com'era concepita prima del Covid-19. .



© RIPRODUZIONE RISERVATA