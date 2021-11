Duecento contagi tra i giovani atleti: stop a 12 squadre, focolaio più grosso a Follina

TREVISO - Il C oronavirus travolge i settori giovanili dello sport. Si va dal calcio alla pallavolo, fino al nuoto e al judo. Per 12 squadre è già scattato lo stop: sono tutte in quarantena. E in diversi casi è stata messa in isolamento anche la classe frequentata dai giovani atleti. Negli ultimi giorni nella Marca è complessivamente emerso il contagio di 200 ragazzi con meno di 18 anni. Un numero enorme. Le sezioni delle scuole in quarantena o monitoraggio sono già 108. Di questo passo, però, l’Usl si attende che possano salire a 120 già all’inizio della settimana prossima.

APPROFONDIMENTI BELLUNO Sciatori senza green pass: adesso i tamponi si fanno sulle piste VERONA Igor Tudor positivo al Covid, l'Hellas: «E' vaccinato e... FRIULI Covid, sono i ventenni i più virtuosi: male quarantenni e...

STATO D’ALLERTA

Oggi il virus si sta facendo largo in particolare nel mondo dello sport. E poi va a cascata. I protocolli di sicurezza non mancano, ma è un dato di fatto che il Covid ha ripreso a circolare in modo pesante. Tanto che è stata superata la quota di 1.000 nuovi contagi a settimana in provincia: si è arrivati esattamente a 1.096. « E un terzo dei colpiti ha regolarmente meno di 19 anni – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – sono numeri che mettono un po’ i brividi. Al momento non abbiamo previsto alcuna chiusura. Ma se si tornerà in zona gialla, con tutte le restrizioni connesse, la colpa sarà di chi non si è vaccinato. Chi non si vaccina sostanzialmente lede i diritti di chi lo ha già fatto. Anzi, mi auguro che anche a fronte di questo, tutte le persone che non l’hanno ancora fatto decidano di vaccinarsi contro il C oronavirus » .

DAL CAMPO ALLA PARROCCHIA

Per quanto riguarda le squadre giovanili, il focolaio più grande è quello esploso tra gli Allievi della Follinese Calcio. L’ultimo screening eseguito con i tamponi molecolari ha confermato la presenza di 9 contagiati: sette ragazzi e due dirigenti. « Ci sono poi altre 8 squadre di calcio messe in quarantena – rivela il direttore generale – queste con una media di 2 contagiati per squadra » . È successa la stessa cosa in una squadra di pallavolo femminile e in una di nuoto. Così come in un gruppo di judo. Tutti in quarantena. Discorso identico per due classi del catechismo. « Ci sono molti piccoli focolai che si sommano. La situazione è complessa anche per la vicinanza tra il mondo dello sport e quello della scuola – sottolinea Benazzi – se due giovani contagiati frequentano la stessa classe, vengono messi in isolamento anche i loro compagni » .

LA QUARTA ONDATA