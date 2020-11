TREVISO Contagiati due volte dal coronavirus nel giro di pochi mesi. È la disavventura vissuta da due medici trevigiani: uno specialista dell'area medica del Ca' Foncello e un dottore di base. I timori riguardanti possibili reinfezioni sono stati confermati dai fatti. I numeri fortunatamente non sono altissimi: fino a questo momento poche persone, rispetto al totale dei contagiati, sono state colpite nuovamente dal Covid-19 dopo essersi già messe alle spalle una prima infezione. Ma i casi esistono. E questi aprono a mille possibili considerazioni sull'immunità, in buona parte ancora da esplorare. Quanto capitato ai due medici conferma una volta di più che nessuno può abbassare la guardia.

Contagio dopo la guarigione

«Purtroppo è una cosa che può capitare. L'abbiamo visto in modo diretto anche con un medico dell'ospedale -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca- al momento non registriamo numeri elevati per quanto riguarda le reinfezioni. Ma non è una possibilità che può essere esclusa». Lo specialista dell'area medica del Ca' Foncello è stato contagiato per due volte dal coronavirus nel corso della prima ondata, tra marzo e aprile. All'inizio era stato coinvolto nel focolaio che aveva preso forma proprio nell'area medica. Di seguito si era negativizzato. Ma a quanto pare senza sviluppare gli anticorpi. Tanto che successivamente ha scoperto di essere stato infettato un'altra volta. E solo gli esami effettuati dopo la seconda quarantena hanno confermato la presenza degli anticorpi. La storia è simile a quella del medico di famiglia. Quest'ultimo è stato contagiato una prima volta ad agosto, quando la curva del contagio era al minimo ma non scomparsa. Finita la quarantena ha ripreso il proprio lavoro. A ottobre, però, ha scoperto di essere stato colpito un'altra volta. E così ha dovuto affrontare un secondo isolamento in meno di tre mesi, per fortuna senza sviluppare sintomi pesanti.

Insomma, il Covid non molla la presa. Purtroppo lo confermano anche i decessi: negli ultimi cinque giorni sono mancate 13 persone, tra i 66 e i 95 anni, che dopo la positività erano state ricoverate negli ospedali trevigiani. «Tutte avevano altre patologie pregresse» specificano dall'azienda sanitaria. E ovviamente non è una consolazione per nessuno. Con questi ultimi, salgono a 447 i decessi registrati nella Marca in quasi 9 mesi di epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. Proprio in questi giorni si è nel picco massimo dei contagi. E ora, dopo il periodo di incubazione, si attende anche il picco dei ricoveri in ospedale. L'Usl prevede di toccarlo tra domani e giovedì. È il momento più difficile della seconda ondata. Ieri Benazzi ha annunciato che i reparti di chirurgia dei vari ospedali saranno temporaneamente accorpati, con la parallela riduzione degli interventi non urgenti, per recuperare personale. «Non creeremo altri reparti Covid -sottolinea il direttore generale- ma andremo a integrare e supportare il personale dei reparti Covid già esistenti». È indispensabile.

Covid, l’allarme dei medici: «Tra due settimane ospedali al collasso»



Ieri sono emerse 403 nuove positività. Il virus è inoltre entrato in 307 classi delle scuole: 121 sono in quarantena (che scatta anche per un solo caso dal nido alla prima elementare o per più casi nello stesso gruppo dalla seconda elementare all'ultimo anno delle superiori) e 186 sono in auto-monitoraggio (quando si registra un solo caso per sezione dalla seconda elementare in su). In quasi 9 mesi sono stati complessivamente colpiti oltre 20.500 trevigiani. Più della metà, esattamente 11.369 persone, stanno combattendo proprio in queste ore contro l'infezione da coronavirus. Sono 435 i pazienti Covid positivi attualmente ricoverati negli ospedali. Quello di Montebelluna, che ne conta 118, è ormai al limite. L'obiettivo è aprire quanto prima l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene con i suoi 60 posti. Si punta a farlo entro questa settimana. Tra i 435 ricoveri, purtroppo sono aumentati anche quelli in Terapia intensiva. Oggi sono 32 le persone che hanno bisogno della Rianimazione. I numeri sono stabili a Treviso e Conegliano (rispettivamente 15 e 5) mentre sono più che raddoppiati tra Montebelluna e Vittorio Veneto: la prima è passata da 2 a 6 e la seconda da 3 a 6.

