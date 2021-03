TREVISO - Tutta la destra Piave verso la zona rossa. Domani chiuderanno le 37 scuole, dalla seconda media in su, dei 29 comuni del distretto di Asolo, l'ex Usl 8. Circa 20mila studenti torneranno in didattica a distanza. Ma all'orizzonte ora prende forma un lockdown generalizzato contro il coronavirus. Lo stop ruota attorno al superamento della soglia dei 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Nel distretto di Asolo, che si estende da Castelfranco a Montebelluna e fino a Valdobbiadene, il tasso è schizzato alle stelle. Lunedì era a quota 268,51. E non smette di salire: ieri si è arrivati a 279,66. Nello specifico, 702 contagi su una popolazione di circa 251mila residenti. In base all'ultimo decreto, dopo il superamento della soglia dei 250 è scattato in automatico lo stop alle attività scolastiche in presenza dalla seconda media (compresa). E come accaduto per gli istituti, adesso potrebbe bloccarsi tutto il resto. Nelle ultime ore il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha chiesto al governo di far diventare automatica anche la collocazione in zona rossa per i territori con un'incidenza superiore a 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti. Il distretto di Asolo sarebbe già in lockdown.



LE PREOCCUPAZIONI

Avrebbe senso trasformare l'intera ex Usl 8 in una zona rossa? «Per noi ha avuto senso chiudere le scuole prevedendo la didattica a distanza dalla seconda media in su spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria ci aspettiamo un ulteriore aumento dei contagi almeno fino al 20 marzo. Tra la zona arancione e il provvedimento riguardante le scuole, però, auspichiamo che poi i casi tornino a scendere. Dopodiché ogni sindaco ha sempre la possibilità di introdurre misure ancora più restrittive». Un'ipotesi che tutti vogliono tenere il più lontano possibile. Il sindaco di Montebelluna non vuol sentir parlare di zona rossa per tutto il distretto di Asolo. «Al massimo ci possono essere delle micro zone rosse dove emergono più contagi mette in chiaro Elzo Severin sono d'accordo con la chiusura delle scuole, anche se mi dispiace tantissimo. Ma penso che questa misura sia già più che sufficiente». Fatto sta che le indicazioni a livello nazionale sono sempre più stringenti contro l'arrivo della terza ondata del Covid. Lo stesso Cts chiede inoltre di far scattare da subito una zona rossa generale, come quelle viste a Natale, per ogni fine settimana. Ora si attende il governo.



IL MONITO

Ma i numeri preoccupano. Dopo il distretto di Asolo, c'è il rischio che si arrivi a dover chiudere le scuole di tutta la Marca, sempre dalla seconda media in su. «Le scuole del distretto di Asolo pagano i comportamenti irresponsabili di una parte dei cittadini sottolinea Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl adesso confidiamo nei comportamenti virtuosi dei cittadini degli altri distretti. Sarebbe un grave danno per i nostri ragazzi dover chiudere altre scuole a causa dell'aumento dei contagi». I tassi degli altri tre distretti sono più bassi di quello di Asolo. Però a loro volta in crescita. Nel distretto di Pieve di Soligo si è a 177,64 casi ogni 100mila abitanti. In quello di Treviso Nord è stata toccata quota 162,59. Mentre nel distretto di Treviso Sud la situazione sembra relativamente più tranquilla con un tasso di 148,76 casi. Intanto si va avanti con gli isolamenti. Sono salite a 129 le classi degli istituti della Marca coinvolte da casi di positività al coronavirus: 52 nel distretto di Treviso, 28 in quello di Pieve di Soligo e 49 nel distretto di Asolo, sempre il numero più elevato in proporzione agli abitanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA