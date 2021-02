​Coronavirus e polmonite batterica: dimesso il bimbo di due anni ricoverato al Ca' Foncello

TREVISO È stato dimesso il bambino di due anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Treviso dopo essere stato colpito sia da una polmonite batterica che dal coronavirus. I medici avevano deciso di tenerlo in osservazione per seguire l'evoluzione della polmonite batterica. Non si è trattato di un problema direttamente correlato all'infezione da Covid. Non è escluso però che il coronavirus possa aver facilitato lo sviluppo della malattia. Il piccolo paziente è stato curato nell'area isolata dell'unità di Pediatria. Ha risposto bene alle terapie. «E giovedì è stato dimesso», conferma il primario Stefano Martelossi. Nel corso dell'epidemia, il reparto del Ca' Foncello ha complessivamente accolto 12 pazienti contagiati dal Covid. Tutti hanno potuto far ritorno a casa dopo un periodo di osservazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bambino di soli due anni colpito da Covid e polmonite batterica:... LO STUDIO Scoperta a Trieste nuova mutazione del Covid in una bimba:... SAN DONA' Sindrome scatenata dal Covid: bambina di 11 anni grave in Pediatria a... PANDEMIA Coronavirus, allarme in Friuli Venezia Giulia: «Individuati 17... è UN BATUFFOLO DI COTONE Tamponi salivari di massa funziona, il test di Padova: «Sono... COVID Covid, con le varianti cambiano i sintomi: dal mal di testa ai... COVID19 Covid, variante inglese, brasiliana e sudafricana: come riconoscerle... COVID Astrazeneca, l'Oms: «Adatto per gli over 65 e contro le... NUOVE LEGGI Gran Bretagna, incubo varianti: carcere fino a 10 anni per chi mente... COVID Nuove fasce, il Trentino arancione, Veneto e Friuli Vg restano gialle



LA SINDROME

Ma ci sono stati anche casi decisamente più impegnativi correlati all'infezione da coronavirus. A Treviso sono stati ricoverati 7 bambini con la Mis-C, la sindrome multi-infiammatoria sistemica che può insorgere tra le due e le sei settimane dopo l'infezione da Covid. L'ultimo piccolo paziente è stato dimesso la settimana scorsa. «Si tratta di una super-infiammazione spiega Martelossi un'attivazione incontrollata del sistema immunitario che provoca danni multi-organo, andando a colpire molto frequentemente il muscolo cardiaco, il sistema gastro-intestinale, la cute o anche il polmone». Tutti i ricoveri si sono conclusi nel migliore dei modi. Ma l'attenzione resta altissima.



L'ANDAMENTO

Anche perché il coronavirus continua la propria corsa. E gli specialisti non escludono che nella seconda parte di febbraio possa prendere forma una terza ondata. Ieri nella Marca sono emersi 122 nuovi contagi da Covid. La buona notizia è che dopo un momento di stallo, il numero di trevigiani attualmente impegnati a combattere contro l'infezione ha segnato un nuovo calo, passando da 2.144 a 2.068 (meno 76 in un giorno). I ricoveri negli ospedali restano stabili. Oggi nelle strutture del trevigiano ci sono 168 pazienti Covid positivi: 147 nei reparti ordinari (due in più di ieri) e 21 in Terapia intensiva (uno in meno di ieri). Infine, non si fermano i decessi collegati al Covid. Ieri sono mancate altre 6 persone che erano risultate positive. Con questi ultimi, sale a un soffio da quota 1.500, esattamente 1.492, il numero di decessi registrati nella Marca in quasi un anno di epidemia da coronavirus.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA