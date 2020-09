Studenti positivi, quarantena in 8 classi del trevigiano

TREVISO - Le positività emerse nelle scuole della provincia di Treviso a carico dell'Ulss2 hanno determinato la messa in quarantena di un totale di otto classi. Nel Distretto Treviso - rileva nel detaglio l'Ulss 2 - è stata posta in quarantena una classe di una scuola dell'Infanzia, a seguito della positività emersa in un bimbo. Nel Distretto Pieve di Soligo sono state poste in quarantena: una classi alle superiori, due alle medie, due alle elementari, due in scuole dell'infanzia, sempre in conseguenza di singoli alunni risultati positivi. Nelle scuole dell'infanzia e alle elementari sono state collocate in quarantena anche le maestre delle classi «sospese», alle medie e superiori il provvedimento è limitato agli studenti.

