di Elisa Giraud

“Una vita in gamba” e “Non si molla». Sono questi gli hashtag con i quali Elena Tomasella, 34enne di Cimavilla di Codognè, si sta preparando alla Corri in rosa, la corsa delle donne per le donne, che si terrà domenica 17 novembre sulle colline coneglianesi. Elena è affetta da osteodistrofia, malattia che si sviluppa per alterazione del tessuto osseo, e due anni fa ha partecipato alla Corri in rosa “su una quattro ruote”, come la chiama lei, una carrozzina spinta da tre “angeli custodi” che si sono date il cambio. Quest’anno invece, a dispetto delle previsioni mediche, proverà a farla camminando con i bastoncini da nordik walking.