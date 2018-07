Vigile paga la multa al posto dell'amico maresciallo: condannati tutti e due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEL/NERVESA DELLA BATTAGLIA –è statoda tutti i capi di imputazione eccetto quello relativo alla“passata” all’amico vigile, che gli è costata 1 anni e 5 mesi e 15 giorni (pena sospesa e non menzione). Si tratta di una multa da 186 euro , che Fanigliulo aveva preso nel 2013 quando eracomandante della stazione dei carabinieri di Mel, mentre oggi è vice a Nervesa della Battaglia: la multa era stata pagata, anche con i 3 punti decurtati sulla patente, dal comandante della polizia locale di Lentiai,Anche il Cavalet, come sentenziato oggi, è stato(come l’amico carabiniere Fanigliulo) a una pena di 3(pena sospesa)., che ha preso 20 giorni di reclusione (pena sospesa) per favoreggiamento, perché dopo essere stato sentito in Procura come persona informata sui fatti, lo avrebbe rivelato agli indagati. Assolti con formula piena invece gli altri due carabinieri, Nicola Eramo e Giovanni Agricola, che erano finiti nell’inchiesta per l’arresto di un migrante, ritenuto illegale dalla Procura.Una multa per eccesso di velocità comminata dai vigili urbani al comandante dei carabinieri della stazione di Mel, Cosimo Fanigliulo. Tre punti da decurtare sulla sua patente di guida. Però il comandante dei carabinieri non ci sta: non vuole pagare quella multa e nemmeno vuole vedersi togliere punti dalla patente di guida. Per questo secondo le ipotesi della procura. Cavalet, per uscire da quell'impasse, avrebbe pagato la multa per il comandante dei carabinieri, decurtandosi i punti sulla patente. Così alla fine entrambi si sono ritrovati indagati dalla procura di Belluno.