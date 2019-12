di Giuseppe Babbo

Hanno rischiato di annegare dopo che. Brutta avventura per unadella provincia di Treviso che ieri è uscita in mare a bordo della propria imbarcazione. L’idea era quella di un’uscita davanti alla costa di Jesolo, approfittando della bella giornata di sole che, dopo il maltempo dei giorni scorsi, era apparsa particolarmente invitante. Ma solo per un colpo fortuna e per la velocità dei soccorritori, l’uscita in barca fuori stagione non si è trasformata in tragedia. L’allarme è scattato attorno alle 18, quando l’imbarcazione, lunga circa dieci metri, che stava navigando all’altezza di, ad almeno un chilometro di distanza dalla riva, ha iniziato improvvisamente a imbarcare acqua. A quanto pare la, forse un tronco trascinato in mare dal Piave: l’impatto contro la chiglia dello scafo avrebbe creato in pochi secondi una. Per questo l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua, affondando nel giro di pochissimi minuti.