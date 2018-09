Le lezioni di inglese fanno boom: corsi anche ai bimbi nel pancione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO Le lezioni di Miss Virginia piacciono pazzamente ai bambini trevigiani. Perchè si respira un mondo lontano e insieme famigliare, si studia ma si fanno esperienze entusiasmanti. E soprattutto si entra in una lingua nuova, dove le parole hanno suoni sconosciuti. Ed è boom di iscrizioni a Miss Vi English, la scuola d'inglese aperta da Virginia Barbisan a San Pelajo. In due anni passata da 50 a 200 iscritti. Virginia ha studiato lingua e letteratura inglese, specializzandosi in Inghilterra in letteratura per...