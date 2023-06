TREVISO - Pioggia di richieste da parte delle scuole per attivare corsi di difesa personale anti-bulli. Sono sempre di più gli istituti che intendono dare ai propri studenti la possibilità di apprendere delle tecniche per mettersi in sicurezza davanti ad aggressioni o situazioni di pericolo. La conferma arriva direttamente da chi tiene le lezioni di autodifesa.

« Abbiamo ricevuto e stiamo continuando a ricevere un sacco di richieste da scuole interessate ad avviare questo progetto – rivela Daniele Tomaselli, istruttore della scuola di difesa personale professionale Krav Maga Academy – l’anno scolastico in corso ormai va verso la conclusione. Ma stiamo già lavorando per il prossimo. E da settembre porteremo le nostre lezioni in diversi istituti » . In attesa di definire gli accordi, rendendoli ufficiali, non si fanno ancora i nomi delle scuole interessate. La strada, però, è tracciata. Cosa si insegna? Innanzitutto le strategie per cercare di mantenere una distanza di sicurezza dalle persone che avanzano con atteggiamenti aggressivi. Così come alcune tecniche per liberarsi da prese e strette. Sempre e solo con l’obiettivo di allontanarsi e mettersi al riparo. « La missione è insegnare ai ragazzi preziosi accorgimenti di prevenzione, che sono fuori dal pensiero comune – sottolinea l’istruttore – e poi, eventualmente, a difendersi nel minor tempo possibile, in modo legale e con tecniche semplici, veloci e adatte a tutti » .

Lo scorso aprile Tomaselli ha portato a termine un primo ciclo di lezioni di difesa personale al Besta di Treviso. Si è trattato di un primo passo: tre ore per classe, all’interno dell’orario di ginnastica. « Abbiamo toccato temi importanti, come ad esempio la reazione davanti ad atti di bullismo o altre situazioni simili che purtroppo capitano nelle scuole – specifica – ho condiviso con i ragazzi molti accorgimenti per la difesa personale: tecniche professionali che non si aspettavano. A livello generale, è stato un percorso di crescita e arricchimento». Adesso si guarda alle prossime attività. «A settembre faremo partire un bellissimo progetto con un’altra scuola. E molte altre si sono già messe in moto per aderire al programma sulla sicurezza degli studenti – conclude Tomaselli – sono molto soddisfatto delle risposte che abbiamo ricevuto ».