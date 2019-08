di Paolo Calia

LEGGI ANCHE

Inseguita e palpeggiata sulle alzaie del Sile mentre fa running

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Questa sera ore 18,30 Restera (ex-Barcone)». E un altro, alle 7,30 di mattina: «Sto uscendo adesso, zona Storga. Chi viene?». Sono tanti messaggi, tutti di questo tenore. La maggior parte scritti da donne, ma non mancano uomini. Sono “runner”, appassionati di corsa che da una decina di giorni seguono con molta attenzione la pagina Facebook “Corriamo in Sicurezza”, inventata da Gianluca Sacilotto, nome notissimo nel mondo del podismo trevigiano. È una pagina molto particolare, pensata come strumento di difesa soprattutto per le donne, e sono tantissime, che ogni giorno scelgono la Restera o il Parco dello Storga come sfondo delle loro corse. Angoli incantati, ma anche temuti. Sono cronaca di questi giorni le due tentate aggressioni avvenute allo Storga, dove un personaggio non ancora identificato ha provato ad avvicinarsi a due ragazze intente nei loro allenamenti.