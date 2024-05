TREVISO - La Torch Run for Special Olympics è partita questa mattina, 16 maggio, dalla questura di Treviso. Una staffetta con la fiaccola, in pieno stile olimpico, per sportivi disabili intellettivi che proseguirà fino al 31 maggio prossimo toccando diversi Comuni della Marca e scuole del territorio. (video Mattia Mocci, Nuove Tecniche)