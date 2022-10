Treviso. La Mezza-Half Marathon invade la città, ecco le modifiche alla viabilità

TREVISO - Domenica si corre la Mezza e scattano delle modifiche alla viabilità. Il 9 ottobre la città sarà invasa dai corridori per l'Half Marathon, la manifestazione podistica internazionale organizzata da Salvatore Bettiol. E per garantire la sicurezza della manifestazione per gli atleti e gli utenti della strada, ci saranno delle deviazioni e divieti al traffico.

I divieti di sosta

Il divieto di sosta con rimozione coatta, istituito dalle 8 dell’8 ottobre fino alle 18 del 10 ottobre , riguarderà viale D'Alviano (tratto compreso tra porta Santi Quaranta e porta Caccianiga), Borgo Cavour (tratto tra via F. Filzi e Porta Santi Quaranta), via Mura San Teonisto (tratto a partire da via Damiano Chiesa fino a Porta Santi Quaranta), per l’allestimento e il successivo smontaggio delle strutture logistiche. Dalle ore 6 alle ore 14 del 9 ottobre ci sarà invece il divieto di sosta con rimozione coatta su viale D’Alviano, viale Fra’ Giocondo, viale Burchiellati, viale Felissent (nel tratto fino a via Cal di Breda da ambo i lati), via Cal di Breda, via Ghirlanda, via Alzaia (dall’inizio del territorio comunale) fino al Ponte della Gobba compreso, Riviera e piazza Garibaldi, via Toniolo, via Corazzin, Corso del Popolo, via XX Settembre, Piazza dei Signori, via Calmaggiore, Piazza e via Indipendenza, via Canova (tratto compreso tra piazza Duomo e via Fra’ Giocondo), via Panciera (limitatamente agli stalli situati all’intersezione con via Fra’ Giocondo).

I divieti di circolazione