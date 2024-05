Treviso. Corsa con un pettorale con un doppio nome per chi non potrà esserci. Il sindaco Mario Conte: «Io ci sarò con Andrea che sta lottando come un leone»

di Brando Fioravanzi

TREVISO - È in programma questo venerdì 31 maggio, alle ore 19 con partenza e arrivo allo Stadio di Monigo, la prima edizione della manifestazione podistica a carattere ludico-motorio a passo libero sulle distanze di 5 e 10 km dal nome “La corro con Te – Il tuo traguardo vale doppio”. Un evento, che seguirà un percorso che si snoda tra il quartiere di Santa Bona e Borgo Furo passando anche per la “Casa dei Gelsi”, pensato per festeggiare i legami tra le persone e il rispetto per la vita. Alla regia della corsa - aperta a podisti, runners, nordic walkers e famiglie – ci sono ADVAR e ASD Trevisatletica insieme al Comune di Treviso che ha dato il suo patrocinio. Ciò che rende unico nel suo genere l’evento è la possibilità per i partecipanti di portare virtualmente con sé persone a loro vicine, siano essi familiari o amici, che per motivi di salute o fragilità non possono partecipare attivamente. Attraverso un pettorale dedicato, infatti, i partecipanti indicheranno il nome del compagno di corsa virtuale a testimonianza del legame che li unisce e li unirà fino al traguardo.

E chi lo vorrà, potrà anche ricordare in questo modo chi magari non c’è più. Ecco perché l’arrivo quest’anno “vale doppio”.