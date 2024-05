Corsa a Treviso. La magia notturna della Corritreviso, sarà spettacolo in Piazza dei Signori

QUINTO (TREVISO) - Corritreviso fa 34. Trentaquattro anni di corsa fra strade e piazze del capoluogo. L’edizione 2024 - presentata ieri sera, 29 maggio, al BHR Treviso Hotel - è in programma venerdì 7 giugno. Si correrà di sera, com’è sempre stato a partire dall’edizione 2013.

Il fascino notturno del centro storico renderà ancora più spettacolare un evento che ha già superato le 500 adesioni, numero destinato a crescere visto che le iscrizioni rimarranno aperte sino a poche ore dal via.

Corritreviso i "tre" momenti

L’edizione 2024 della Corritreviso - Trofeo Lattebusche si svilupperà attraverso tre momenti: la gara “open” per le categorie Fidal (a partire dagli allievi), sulla distanza di 9,9 km, che scatterà alle 20 da Piazza Duomo e proporrà tre giri di 3,3 km ciascuno. A seguire, le due gare ad invito per atleti d’élite, su un anello ridotto di 1 km (omologato Fidal) da ripetere più volte, sempre con partenza e arrivo in Piazza Duomo: alle 21.40 scatteranno le donne (5 km), alle 22.10 gli uomini (10 km). Ad ogni giro, in tutte le gare, suggestivo passaggio in Piazza dei Signori. Lo spettacolo, insomma, non mancherà. «Una formula vincente - ha detto Enrico Caldato, presidente della Corritreviso -. Dopo aver rinnovato il percorso nel 2023, quest’anno lo confermiamo, andando a toccare i luoghi più suggestivi e a volte anche meno noti di Treviso: chi corre a Treviso, spesso torna a visitare la città da turista. Questo è il nostro più grande orgoglio».

I top runners

Nella gara maschile sarà al via Andrea Sanguinetti (Casone Noceto), vincitore della penultima edizione (2022). Annunciati anche Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile), azzurro nei 3000 siepi all’Olimpiade di Rio de Janeiro 2016 e finalista nello stesso anno agli Europei di Amsterdam, terzo in Piazza Duomo nel 2023, e Stefano Massimi (Vomano), reduce dal bronzo dei campionati italiani dei 10.000 metri di Potenza. Riflettori puntati anche su Francesco Agostini (Casone Noceto), a fine aprile sceso a 2h13’53” nella maratona ad Amburgo. Tra le donne, torna alla Corritreviso, l’azzurra di Colfosco di Susegana, Michela Moretton (Assindustria Sport), in cerca del bis della vittoria ottenuta in Piazza Duomo nel 2023. Riflettori puntati anche su Giovanna Selva (Carabinieri), campionessa mondiale a squadre U20 di corsa in montagna nel 2019 e argento a squadre under 23 agli Europei di corsa campestre del 2021. Curiosità per l’italo-keniana Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano), atleta emergente, figlia d’arte (mamma Lucia era una maratoneta da 2h30’01” nel 1997). Laureata in Economia vive a Milano, dove ha lavorato anche come modella. Ha debuttato in azzurro agli Europei di cross 2022 e in questa primavera, tra pista e strada, sotto la guida del mitico coach Rondelli, sta passando da un record personale all’altro. Previsti tre premi speciali offerti da Energon Esco, azienda guidata dal manager trevigiano Paolo Sandàli, per i vincitori che batteranno il record del percorso (30’13” uomini e 16’29” donne) e per l’atleta più combattivo di giornata.

Le classifiche speciali

La Corritreviso anche quest’anno sarà caratterizzata da due speciali classifiche riservate ai partecipanti alla prova “open” di 9,9 km: il Trofeo Lattebusche premierà la società con il più elevato numero di iscritti, mentre il Gp Maxì incoronerà la squadra che vincerà la classifica basata sulla somma dei dieci migliori tempi, considerando almeno tre prestazioni femminili.