Corsa all'alba a Treviso verso il record: già più di duemila iscritti alla "5 alle 5"

TREVISO - Corsa all'alba, è boom di iscrizioni: già più di duemila iscritti alla "5 alle 5".

Ma, per arrivare al record assoluto di tutte le edizioni, gli organizzatori sperano di raggiungere le 3mila per questa manifestazione, che si terrà il prossimo 14 giugno, organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso.

Il percorso

La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura. Il percorso, lungo poco più di 5 km, si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza.

Queste le strade e le piazze dell’edizione 2024 della “5 alle 5”: Mura cittadine, Bastione San Marco (partenza) > Borgo Cavour > Via Canova > Via Calmaggiore > Via Indipendenza > Via Martiri della Libertà > Piazza San Leonardo > Via Palestro > Via Pescheria > Via San Parisio > Via San Francesco > Via Alessandro Manzoni > Via Sant’Agostino > Borgo Cavalli > Via San Girolamo > Via Carlo Alberto > Via San Leonardo > Piazza Santa Maria dei Battuti > Via Sant’Agata > Via Gualpertino da Coderta > Riviera Garibaldi > Riviera Santa Margherita > Corso del Popolo > Via Diaz > Via San Nicolò > Viale Cesare Battisti > Piazza Duomo > Via Canova > Borgo Cavour > Mura cittadine, Bastione San Marco (arrivo).

Le iscrizioni

Le iscrizioni – aperte sino al 12 giugno - sono possibili attraverso il portale Endu, oppure recandosi in uno dei seguenti punti vendita autorizzati: negozio Sportler (via Eroi di Podrute 2/4/6, Silea), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Santa Maria del Rovere, Treviso), Farmacia Calmaggiore (Via Calmaggiore 24, Treviso), Caffetteria Centrale – Zanatta Caffè (via Roma 57, Silea), Mondo Pizza (via Santa Bona Vecchia 16, Treviso), The Voice (viale della Repubblica 197/D, Treviso), Bar Tabacchi Coppola (Via Borgo Padova 7, Castelfranco), Bar Ai Mei (Piazza Donatori del Sangue 4, Giavera del Montello), Bar Sport (Piazza Ercole Bottani 8, Volpago del Montello). Tutti i partecipanti alla “5 alle 5” riceveranno un pettorale personalizzato, sia pure simbolico, e una splendida t-shirt in materiale tecnico. C’è anche la possibilità di effettuare un’iscrizione doppia, a tariffa agevolata, per partecipare anche alla “5 alle 5” di Caorle, in programma sabato 27 luglio.