Oggi la Corritreviso cambia la viabilità del centro: tutte le informazioni utili

TREVISO - Tutto pronto per la Corritreviso di questa sera. Il via alle 20.30 ma la città di Treviso si preparerà già qualche ora prima con la chiusura delle vie principali al traffico.

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 3 giugno è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo su piazza Duomo (intera area), via e piazza Indipendenza, Corso del Popolo, via Toniolo, via Santa Margherita, vicolo Carlo Alberto, via Bergamo, Riviera Garibaldi, via Manin. Piazza Sant’Andrea e piazza Filodrammatici saranno interdette al transito veicolare e vietate alla sosta dei veicoli: sarà comunque. consentito sulle piazze la sosta dei mezzi dei residenti.

Dalle ore 17.00 del 3 giugno e fino al termine della manifestazione piazza Duomo sarà interdetta al transito veicolare al fine di consentire l’allestimento della zona di partenza e arrivo.

Dalle ore 19.00 del 3 giugno le seguenti vie e strade interessate dal percorso della manifestazione saranno interdette al transito veicolare compreso il transito dei mezzi del trasporto urbano collettivo: Piazza Duomo, Via Canova, Via Roggia, Via Municipio, Via Cornarotta, Via Calmaggiore, Via XX Settembre, Via Toniolo, Via Santa Margherita, Via Martiri della Libertà, Piazza Santa Maria dei Battuti, Via Da Coderta, Via Bergamo, Via Bonifacio, Via Tolpada, Piazza Garibaldi, Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Corso del Popolo, Via Manin. Il percorso di gara sarà transennato e sarà consentito l’attraversamento dello stesso solo nei varchi presidiati;

Nella giornata di venerdì la chiusura del centro storico, di norma attuata nelle giornate festive e prefestive, sarà attuata a partire dalle ore 19.00.

Per quanto riguarda i parcheggi: lo stadio, gratuito oppure quello della stazione ferroviaria, a pagamento.

Saranno due i percorsi di gara: quello lungo da 3,3 km da ripetere 3 volte e quello corto da 900 metri per 5 giri per le donne e 10 per gli uomini.

Il percorso lungo riguarderà: Piazza Duomo (partenza) > Via Canova > Via Roggia > Via Municipio > Via Cornarotta > Via Calmaggiore > Via XX Settembre > Via Toniolo > Via Santa Margherita > Via Martiri della Libertà > Piazza Santa Maria dei Battuti > Via Da Coderta > Via Bergamo > Via Bonifacio > Via Tolpada > Piazza Garibaldi > Riviera Garibaldi > Riviera Santa Margherita > Corso del Popolo > Via Manin > Piazza Duomo (arrivo)

Mentre quello corto toccherà: Piazza Duomo (partenza) > Via Calmaggiore > Via XX Settembre > Piazza Borsa > Via Manin > Piazza Duomo (arrivo)