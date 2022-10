TREVISO - Corse Mom ridotte la domenica per far fronte a una situazione di carenza di organico, ma chi è rimasto a piedi protesta e si dice pronto a denunciare la società per interruzione di servizio. È il caso di Giorgio Bughetto, presidente dell’associazione di promozione sociale Doge di Treviso, che ha preso carta e penna per comunicare il proprio malcontento all’azienda, alla Provincia e alla Regione.



LE CRITICHE

«Domenica 9 sulla linea 120 ho aspettato per almeno 2 ore e mezzo la corriera proveniente da Conegliano senza che passasse. Solamente l’indomani ho saputo da un autista che il servizio di domenica era sospeso sulle tratte extra comunali». Per Bughetto è mancata la comunicazione: «Non c’era un avviso sull’apposito porta-orario della fermata, non è stato posto alcun avviso sulle corriere, né con avviso cartaceo, né con avviso digitale sui monitor dei pullman o autobus. Hanno lasciato a piedi decine di persone che dovevano recarsi sul luogo di lavoro, non a divertirsi: siete responsabili di sospensione del servizio e pertanto passibili di denuncia, che intendo fare se tale comportamento continuerà a perdurare».



L’AZIENDA

«Ci siamo trovati a dover fronteggiare una situazione di emergenza - chiarisce il presidente di Mom Giacomo Colladon - dato che per una serie di motivi abbiamo dovuto organizzare il servizio con 84 autisti in meno. Questo non solo per Covid, ma per altre malattie, permessi, sub-affidamenti che non riescono ad assicurare il servizio perché anche loro devono fronteggiare assenze. La riorganizzazione ha dovuto tenere conto delle fasce più utilizzate e di domenica i mezzi pubblici sono molto meno usati dai trevigiani. Abbiamo dovuto fare una scelta, perché non possiamo far comparire magicamente nuovi autisti. Se siamo a questo punto è perché non c’erano alternative. Per questo abbiamo mandato alla Provincia e agli enti affidanti una richiesta di riduzione del servizio di domenica». E così domenica 9 e ieri le corse extraurbane sono state limitate alle sole linee 101 (Treviso-Noale-Padova) e 8E (Treviso-Venezia).

Sulla questione della mancata informazione, Colladon allarga le braccia: «Sui nostri siti e sui social abbiamo messo tutti gli avvisi e dato tutte le informazioni del caso. Non mettiamo più manifesti e avvisi cartacei, mi dispiace. Siamo nel 2022, le informazioni si possono trovare altrove. In questo momento dobbiamo fare delle scelte anche tenendo conto degli aspetti economici, perché nessuno ci regala niente».



LA SITUAZIONE

«Capisco il disagio del signore - continua il presidente - ma stiamo attraversando un periodo in cui il fondo nazionale per i trasporti non è aumentato e Mom si trova con 3 milioni e 600mila euro in più di costi da coprire per gasolio e metano. A fonte di questo non abbiamo aumentato le tariffe. Altri lo hanno fatto, basta vedere a pochi chilometri da noi. La situazione - e credo tutti ne siamo consapevoli - è difficile e a tutti i problemi di ordine economico e finanziario che dobbiamo superare si sono aggiunte anche le assenze di 84 persone». La riduzione domenicale avrebbe dovuto finire ieri, ma Colladon mette le mani avanti: «Vedremo la situazione questa settimana e poi decideremo se riprendere il servizio normale».