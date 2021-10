Corri in rosa a San Vendemiano, 1600 donne in marcia per la lotta al tumore al seno

SAN VEDEMIANO - "Corri in rosa" per la solidarietà al femminile, oggi domenica 3 ottobre, a San Vendemiano (Treviso). Oltre 1600 donne hanno partecipato all'evento giunto alla settima edizione. E dare così il loro contributo per il pagamento del mammografo installato in ospedale a Conegliano e attivo per il servizio di screening dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluta all’associazione Fiorot per proseguire con il pagamento del macchinario medico, che dal 2017 (quando ha iniziato l’attività) ha eseguito 53.370 mammografie (9.843 dal primo gennaio al 30 settembre di quest’anno).