Zaia: ripresa scuola a settembre, non c'è la data, caos creato dal Parlamento

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 10 giugno 2020 , gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto, presente la dottoressa Anna Maria Cattelan, membro del Comitato tecnico-scientifico regionale.

Il bollettino I positivi al virus sono, stando ai dati di questa mattina, 19194 più 3 casi rispetto a ieri sera. Venti in isolamento fiduciario per aver partecipato ad un matrimonio a Bologna, dove la sposa era veneta, e c'era un caso di positività al Covid-19. I ricoverati sono 300, di cui 66 positivi. Terapie intensive, zero Covid.

Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Mattarella a Vo

. «Il presidente mi aveva informato, è una bella decisione, un bel riconoscimento per quello che è stato a fatto a Vo e in Veneto, una forma di ringraziamento alla storia sanitaria del Veneto e anche ai santari. Vo è un po' il paese simbolo del Coronavirus, il primo morto in Italia, i primi tamponi, lo studio storico. Bel riconoscimento per Vo e anche per il Veneto».

Il groviglio. «Quando verrà inaugurato il prossimo anno scolastico? Non lo sappiamo. Quindi non sappiamo quando verrà il capo dello Stato. La Regione potrà fissare la data solo quando il Parlamento avrà deciso la data delle elezioni amministrative. Hanno creato un bel caos»

Elezioni «Ci sono 1.500 sindaci e 6 presidente di Regione scaduti a maggio. Questo Paese sta scrivendo una delle peggiori pagine della sua storia. Non si vuole andare a votare, mentre la Francia voterà a metà giugno. Chi porta avanti questa linea è contro la democrazia e contro l'autonomia, una delle prerogative delle Regioni è proprio fissare la data delle elezioni. Con un emendamento di Forza Italia hanno vietato in Parlamento convocazioni delle elezioni prima del 15 settembre. Ricordo che le scuole verranno chiuse almeno per una settimana, dove ci saranno i ballottaggi anche per due settimane. Capite che non sta in piedi questo discorso?».

Corso di laurea di Medicina a Treviso. «Volenti o nolenti lo facciamo, abbiamo 60 posti da saturare, per cui ragazzi iscrivetevi. La data ultima è il 16 giugno, ho parlato con il governo, spero la questione si chiuda senza dover andare alla Corte Costituzionale. E adesso ci aggiungiamo anche un bel numero di borse di studio».

