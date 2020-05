Video-lezione da sbadigli diventa virale, il "miracolo" dell'avvocato Dal Bo

MONTEBELLUNA - Incredibile ma vero. In epoca di Covid-19 e di crisi economica anche una “video-lezione”, con diretta e replica su Facebook, sui contratti di locazione a uso commerciale può diventare virale e, in poche ore, incassare oltre 50mila visualizzazioni. A rendere possibile il “miracolo” di trasformare in piacevole una materia da sbadigli è stato l’avvocato montebellunese Feliciano Dal Bo, noto per le battaglie in punta di diritto su Fisco, nodi erditarie e, più in generale, di contenziosi civili e amministrativi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA