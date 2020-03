Coronavirus Veneto, sesta vittima del contagio. Morto all'ospedale di Venezia. ​Gli infetti salgono a 360

Coronavirus dopo i due morti di Treviso di ieri pomeriggio, si aggiunge un'altra vittima questa volta a Venezia. Salgono così a 6 le vittime da Coronavirus in Veneto, mentre ci sono altri 2 decessi che per ora non sono riconducibili al virus. Sale anche il numero dei contagiati in Veneto: sono 360, quindi 27 in più rispetto a ieri. E aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva: che passano da 19 a 23.

Caso positivo nell'ospedale di Feltre: cosa succede adesso

Coronavirus Feltre. Contagio da Covid-19 nel reparto di chirurgia del Santa Maria del Prato. Alcuni dipendenti della divisione feltrina sono in isolamento domiciliare perché sono venuti a contatto con una persona positiva al Covid-19... (LEGGI TUTTO)



Covid-19 in Veneto, i nuovi casi di contagio oggi

'aggiornamento è della Regione, alle ore 8 di stamani, rispetto all'ultimo dato delle 17 di ieri, quando se n'erano registrati 333. I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 sono in terapia intensiva (+4), e con 9 dimissioni. Si registra rispetto a ieri un morto in più all'ospedale di Venezia; altri due morti sono valutati per cause diverse dal Coronavirus. L'area più colpita è quella di Treviso e provincia, con 93 casi, invariati rispetto a ieri, che supera il focolaio di Vò Euganeo, con 90 casi in aumento (+1) rispetto a ieri. Seguono Padova escluso Vò (58, +16), Venezia escluso Mirano (53, +6), il focolaio di Verona (22, +4), quello di Limena (14), Vicenza (11, +2), il focolaio di Mirano (7), Belluno (4) e Rovigo (3, +2). Altri tre casi (-3) sono in corso di assegnazione. I CLUSTER DEL VENETO

Vo' Euganeo 90 casi

Vicenza Provincia 11 casi

Verona Provincia 22 casi

Venezia Provincia (escluso focolaio Mirano-Dolo) 53 casi

Treviso Provincia 93 casi

Padova Provincia (escluso focolai Vo' e Limena) 58 casi

Mirano (Dolo) 7 casi

Limena 14 casi

Belluno Provincia 4 casi

Rovigo Provincia 3 caso Casi collegati a focolai lombardi 2 casi

Indagine epidemiologica in corso 3 casi

Salgono a

Il nuovo vademecum con le regole anti-contagio GUARDA

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 99

Azienda ospedaliera di Padova 37 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona 4 pazienti

Ospedale di Treviso 24 pazienti

Ospedale di Mestre 8 pazienti

Ospedale di Venezia 10 pazienti

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Dolo 1 paziente

Ospedale di Vicenza 5 paziente

Ospedale di Legnago 3 paziente

Ospedale di Rovigo 4 paziente

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 2 pazienti

Coronavirus, le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia

Consigliere regionale positivo al virus, quarantena per tutti i colleghi. l consigliere regionale del Fvg Igor Gabrovec (Partito democratico) è risultato positivo al Coronavirus. Stamattina era in aula in consiglio regionale. La giunta sta valutando eventuali misure di isolamento per gli altri consiglieri... (LEGGI TUTTO). Ci sono poi le ultime news per quanto riguarda i casi di contagio in Fvg: i casi positivi al test del coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 13, con un ulteriore caso dubbio il cui test ha dimostrato una certa debolezza e stiamo attendendo di ripeterlo. Si riferisce a una persona di Trieste.

Coronavirus. Le ultime ore del paziente 1 del Veneziano: cosa ha ucciso Mario Veronese?

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA