Coronavirus Veneto, contagio e vittime. Il bollettino di oggi 30 agosto

Coronavirus Veneto, il bollettino delle 17 di oggi, domenica 30 agosto 2020.

Rispetto alle 8 di questa mattina sono 24 i contagi in più, dei quali 9 a Treviso, 6 a Padova e Venezia, 3 a Belluno, 1 a Vo'. Se si guardano i dati nelle ultime 24 ore, invece, la somma dei nuovi casi di contagio è di 93 contagi in più. I casi attualmenti positivi si portano quindi a 2.362. Nessuna vittima rispetto alla mattina di oggi, il conto dei pazienti deceduti resta fermo a 2.120 persone. IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato tra i residenti Vo', il paese dei Colli Euganei che fu focolaio del virus in Veneto, e nel quale si registrò la prima vittima in Italia. Il dato emerge dal bollettino emesso questo pomeriggio dalla Regione. Nella casella di Vo' ricompare +1 tra i tamponi positivi. L'ultima volta era stato il 17 agosto, dopo più di due mesi con zero casi. Così gli attualmente positivi nel paese salgono a 2, mentre diventano 89 i contagiati dall'inizio dell'epidemia.

