​Coppia di anziani coniugi infettata dalla badante, il focolaio è di 9 positivi

TREVISO - ​Un nuovo cluster è emerso nell’Ulss 2, nell’ultima settimana, a seguito della positività al Coronavirus rilevata in una coppia di anziani coniugi: sintomatici, che sono entrambi ricoverati. L’indagine epidemiologica a loro collegata ha evidenziato, complessivamente, altre sette positività (due badanti, il figlio di una di loro, e quattro familiari della coppia di anziani).

Ma la paziente zero sarebbe proprio una delle badanti e non uno dei coniugi come pareva in un primo momento.

Ultimo aggiornamento: 16:10

