Coronavirus Veneto, aumentano i contagi: oggi siamo a 744. Nuova vittima a Treviso MAPPA

Coronavirus Veneto , le ultime notizie di oggi 09 marzo 2020 sul Gazzettino.it. Il totale dei contagiati aumenta ancora: si passa dai 686 di ieri ai 744 di oggi. Si registra purtroppo anche una nuova vittima : si tratta di un paziente di Treviso. A oggi il servizio sanitario regionale ha effettuato 16.041 tamponi.

Da segnalare la situazione nel Bellunese: casi raddoppiati, ecco la mappa dei contagi. Un altro caso sotto la lente: Valli di Chioggia è sotto choc da ieri, quando un uomo è deceduto per gravi patologie positivo al coronavirus e si è saputo che il parroco versa in gravissime condizioni (LEGGI TUTTO). Nuovo caso di contagio sta tenendo con il fiato sospeso il Centro per Anziani di Merlara, nel Padovano: un ospite è risultato positivo al tampone, ora aspettano tutti di sottoporsi al test (LEGGI TUTTO).

NON SOLO CORONAVIRUS Influenza, in Veneto 389.500 colpiti, 30.000 nell'ultima settimana. Tre morti, 12 casi gravi

Coronavirus, i contagi di oggi 9 marzo 2020

sale così a 20 il numero dei deceduti

Crescono ancora i casi di positività in Veneto, che stamane raggiungono la quota di 744 malati, 58 in più del report precedente. Lo rende noto la Regione Veneto. C'è stata anche una nuova vittima:. Le persone con Sars-CoV-2 ricoverate in ospedale sono salite 237; di queste 51 in terapia intensiva.

LE VITTIME DELL'8 MARZO

A Verona si è saputo che i deceduti sono due anziani entrambi con gravi patologie precedenti: uno cardiopatico e l'altro oncologico. Erano ricoverati a Borgo Roma. In provincia di Padova è morto un uomo di 92 anni di Vigodarzere. A Valli di Chioggia, invece, è deceduto un uomo di 63 anni.

L'APPELLO DI ZAIA: RISPETTATE LE REGOLE

rispettare le regole: meno corre il virus, meno collassiamo gli ospedali e garantiamo più qualità di cura ai malati». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, «Voglio fare un appello ai cittadini, e dire che la vera cura al Coronavirus siamo noi nel far: meno corre il virus, meno collassiamo gli ospedali e garantiamo più qualità di cura ai malati». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando stamani a Marghera . «Le regole sono le stesse - ha proseguito Zaia - al di là dei decreti e delle norme: quando uno ha un dubbio non deve andare nelle zone affollate e negli assembramenti, non si devono avere contatti ravvicinati con cittadini; anche noi istituzioni dobbiamo capire che la forma è sostanza», ha concluso, sottolineando che l'incontro con la stampa si è tenuto con i giornalisti tenuti a quattro metri di distanza.

I CLUSTER DEL VENETO

Belluno 26 contagiati (+3)

Padova 184 contagiati (+13)

Rovigo 6 contagiati

Treviso 141 contagiati (+15)

Venezia 133 contagiati (+1)

Verona 79 contagiati (+13)

Vicenza 56 contagiati (+4)

Cluster residenti comune di Vo' 87 contagiati

Assegnazione in corso 27 contagiati (+8)

Casi collegati a focolai lombardi 5 casi (+1)

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 237

Azienda ospedaliera di Padova 52 pazienti

Ospedale di Piove di Sacco 5 pazienti

Ospedale di Belluno 5 pazienti

Ospedale di Feltre, 0 paziente

Ospedale di Treviso 66 pazienti

Ospedale di Conegliano 4 pazienti

Ospedale di Vittorio Veneto 1 paziente

Ospedale di Castelfranco 2 pazienti

Ospedale di Mestre 29 pazienti

Ospedale di Venezia 11 pazienti

Ospedale di Mirano 5 pazienti

Ospedale di Chioggia, 1 paziente

Ospedale di Piove di Sacco 5 pazienti

Ospedale di Rovigo 4 pazienti

Ospedale di Vicenza 12 pazienti

Ospedale di Santorso 5 pazienti

Ospedale di Bassano 1 paziente

Ospedale di Legnago 3 pazienti

Ospedale di Villafranca 1 paziente

Azienda ospedaliera di Verona - Borgo Roma 22 pazienti

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 8 pazienti

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia

Salgono a 42 i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia su un totale di 696 test effettuati. Otto persone delle 42 positive sono ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 34 (le cosiddette contumaciali). Gli asintomatici sono 19. Sono 13, quindi, le positività accertate rispetto a ieri e registrate oggi dal Sistema sanitario regionale. Nessuno versa in condizioni di salute preoccupanti. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg dalla sede della Protezione Civile a Palmanova... (LEGGI TUTTO)



Coronavirus mappa del contagio a Nordest

Le ultime notizie sul Coronavirus

Coronavirus, come si cura: farmaco antivirale, cellule staminali e terapie al plasma

Coronavirus Italia, epidemia più veloce della Sars: il "picco" nei prossimi giorni

Coronavirus, l'Oms: «Nessun segnale che il virus sparisca in estate come una normale influenza»

Coronavirus, cosa mangiare senza rischiare: cautela con carne e pesce crudi

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA