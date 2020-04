Coronavirus Veneto, ancora 10 vittime nella notte, i contagiati positivi sono 10.776 Mappa

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 13 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. Prosegue con nuovi casi di positività (+81) ma senza scossoni nei numeri di contagiati e decessi l'andamento del Coronavirus in Veneto.

Coronavirus Veneto, come sta andando? Il bilancio dell'ultima settimana. Contagio, il ritmo rallenta



Covid, contagio e vittime oggi in Veneto

Secondo i dati forniti dalla Regione, sono state registrate ancora 10 vittime del virus nella notte. Il totale di positivi, con l'ultimo bollettino della Regione, sale dall'inizio dell'epidemia a 14.251, anche se i soggetti tuttora affetti da Covid sono 10.766. Si registrano altri 10 decessi, per un dato cumulativo (ospedali e case di riposo) di 882 vittime. Sale di giorno in giorno il numero dei negativizzati, che oggi ammontano a 2.603. Le persone tuttora in isolamento sono 17.902. Ancora 245 pazienti si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle 17 di ieri. I dimessi dal 21 febbraio scorso sono complessivamente 1721.

Le vittime di oggi

Dieci decessi nella notte, ecco dove: 2 nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 nell'Ospedale di Conegliano, 1 nell'Ospedale di Venezia, 3 nell'Ospedale di Dolo, 1 nell'Ospedale di Santorso, 1 nell'Ospedale di Vicenza, 1 nell'Ospedale di Villafranca.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 13 aprile ore 8

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2520 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 588 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 9 contagiati attualmente positivi, 75 negativizzati virologici

Treviso 1427 contagiati attualmente positivi, 394 negativizzati virologici

Venezia 1229 contagiati attualmente positivi, 592 negativizzati virologici

Verona 3005 contagiati attualmente positivi, 291 negativizzati virologici

Vicenza 1529 contagiati attualmente positivi, 438 negativizzati virologici

Belluno 573 contagiati attualmente positivi, 77 negativizzati virologici

Rovigo 200 contagiati attualmente positivi, 62 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 187 contagiati attualmente positivi, 55 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 87 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

IL BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI OSPEDALI DEL VENETO DI OGGI 13 APRILE ORE 8

Sono 1427 le persone ricoverate in ospedale in area non critica, 6 in più rispetto al bollettino di ieri sera alle 17.





Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

