Coronavirus Veneto, 10 nuove vittime nella notte. I casi positivi sono 9.943, 983 i negativizzati.

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 6 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. 10 nuove vittime nella notte. I casi positivi sono 9.943, 983 i negativizzati. 19.595 le persone in isolamento domiciliare.

Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 6 aprile 2020

Covid-19, contagio e vittime di oggi, 6 aprile 2020 in Veneto.

CLUSTER DEL VENETO del 6 aprile (rilevazione delle ore 8 confrontata con i dati delle 17 del 5 aprile)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2467 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo'Euganeo), 195 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 17 contagiati attualmente positivi, 67 negativizzati virologici

Treviso 1398 contagiati attualmente positivi, 201 negativizzati virologici

Venezia 1229 contagiati attualmente positivi, 158 negativizzati virologici

Verona 2458 contagiati attualmente positivi, 101 negativizzati virologici

Vicenza 1430 contagiati attualmente positivi, 187 negativizzati virologici

Belluno 504 contagiati attualmente positivi, 32 negativizzati virologici

Rovigo 179 contagiati attualmente positivi, 18 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 175 contagiati attualmente positivi, 24 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 86 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 6 aprile 2020

In area non critica sono 1602 . In terapia intensiva sono 322 Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 115 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 113 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 35 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 75 in area non critica, 23 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 12 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 1 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 135 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 28 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 20 pazienti, 9 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 49 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 38 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 9 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 45 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 0 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 89 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus Mestre 46 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 26 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 70 in area non critica, 20 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 110 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 9 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 17 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 68 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 27 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 117 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 75 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 32 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 85 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 48 in area non critica, 9 terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 44 in area non critica, 0 in terapia intensiva

