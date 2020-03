Coronavirus in Veneto, i casi di contagio passano a da 291 a 307. Terzo paziente morto a Mestre

Coronavirus Veneto . La situazione di diffuzione del Covid-19 nella regione nella giornata di martedì 3 marzo 2020 . I casi di pazienti contagiati dal Coronavirus in Veneto sono passati dai 291 di ieri a 307. Si registra anche la terza vittima in Veneto per il coronavirus: si tratta di un paziente veneziano deceduto questa mattina all'ospedale di Mestre (LEGGI TUTTO).

LA SITUAZIONE IN DETTAGLIO

I pazienti contagiati sono 16 in più rispetto al bilancio di ieri sera. Lo rende noto la Regione Veneto. I pazienti ricoverati sono complessivamente 68, mentre rimangono 2 i decessi legati al virus. Dei casi nuovi accertati, 9 riguardano Padova, 3 Verona, 2 Vicenza, 1 rispettivamente Belluno e Rovigo.

Coronavirus, Zaia: «Settimana cruciale per la lotta al contagio nel Veneto»

I CLUSTER DEL VENETO

Vo' Euganeo 88 casi

Vicenza Provincia 5 casi

Verona Provincia 17 casi

Venezia Provincia (escluso focolaio Mirano-Dolo) 42 casi

Treviso Provincia 82 casi

Padova Provincia (escluso focolai Vo' e Limena) 42 casi

Mirano (Dolo) 6 casi

Limena 14 casi

Belluno Provincia 5 casi

Rovigo Provinci 1 caso

Casi collegati a focolai lombardi 2 casi

Indagine epidemiologica in corso 3 casi

I DIVIETI Coronavirus, decreto del governo: tutte le misure per evitare il contagio

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 68

Azienda ospedaliera di Padova 27 pazienti, di cui 8 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera di Verona 2 pazienti

Ospedale di Treviso 20 pazienti di cui 1 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 7 pazienti di cui 5 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 8 pazienti di cui 3 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Vicenza 1 paziente

Ospedale di Legnago 1 paziente

Ospedale di Rovigo 1 paziente

Il nuovo numero verde 800462340

COSA SUCCEDE IN FVG

In Friuli Venezia Giulia i contagiati da Covid-19 salgono a 13 oggi, 2 marzo 2020: 3 a Trieste, 2 a Gorizia, 8 a Udine (LEGGI TUTTO)

VICINO A NOI Croazia, 8 contagiati: cinque sono a Fiume. Controlli ai valichi sull'asse Istria-Friuli (LEGGI TUTTO)

COSA SUCCEDE IN TRENTINO

Primo caso in Trentino il 2 marzo: colpita una donna di 83 anni di Trento.

Coronavirus, primo caso in Trentino: colpita donna di 83 anni



Coronavirus, la mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA