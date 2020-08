Coronavirus Veneto, 73 positivi nella notte, 38 nella sola Treviso. In isolamento altre 63 persone Scarica il pdf

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 14 agosto 2020. Sale il numero di contagiati da Covid nella notte: ben 73 casi di pazienti trovati positivi al tampone, dei quali 38 a Treviso - dove si è sviluppato un enorme focolaio tra i migranti ospitati nell'ex caserma Serena, 8 a Venezia, 7 con domicilio fuori dal Veneto, 6 a Vicenza e Padova, 5 a Verona, 2 in corso di assegnazione e 1 a Rovigo. In isolamento ci sono 5963 (+63 rispetto al bollettino di ieri sera). Non risultano esserci vittime nella notte.

Virus. Zaia in diretta oggi. Nuova ordinanza in Veneto: tamponi obbligatori a chi arriva dall'estero La lista dei Paesi Sanzioni a chi non fa richiesta entro 24 ore

Virus Veneto, il bilancio nelle ultime 24 ore

Se si guarda al bilancio delle ultime 24 ore i positivi sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi sono 1.470.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF



Tamponi per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia: ecco chi chiamare VENEZIA - Il vademecum regionale per i tamponi: in riferimento ai rientri ed agli ingressi da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, l'Assessorato regionale alla Sanità comunica: "Non ci sono restrizioni per coloro che dichiarano di essere stati sottoposti a tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Veneo.

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA