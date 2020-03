TREVISO - «Noi amiamo la nostra città. Ma così non si può lavorare. Informiamo la nostra affezionata clientela che chiudiamo per le misure legate all'emergenza coronavirus». C'è chi lo dice in maniera franca. C'è chi non specifica. C'è chi si mette in vacanza e chi ne approfitta per rinnovo locali. La verità è che le nuove disposizioni ministeriali che hanno portato la chiusura delle scuole al 15 marzo e la serrata di cinema e teatri al 3 aprile di fatto stanno consegnando l'immagine di una città fantasma.



Chiuso il Cafè Goppion. Chiusa l'osteria Ostile. Chiusa la Cantinetta Venegazzù, chiuso Toni dal Spin, l'enoteca e la sala da the di fronte. Chiuso il bacaro da Michele. Chiuso il bar Acquario per rinnovo locali. Il centro storico quasi al paradosso: potrebbe essere un problema, tra pochi giorni, bere un aperitivo con gli amici. «Il calo è sensibile, e peggiora di giorno in giorno» spiegano dalla Pasticceria Nascimben e dal bar di piazzetta della Torre. Come rispettare le norme di sicurezza? «Nessuno ci ha fatto una specifica formazione, ma tutti leggiamo i giornali. Abbiamo scelto di evitare di mettere un cartello respingente ma lo diciamo con delicatezza ai clienti che il caffè al banco non si beve. C'è collaborazione per fortuna» spiegano da Nascimben.



SENSO DI RESPONSABILITÀ

«Io ho pochissimo spazio libero e rinunciare al bancone è un grosso peso- continua Max del bar Polo- mi sono anche chiesto se avesse senso tenere aperto in questi giorni. Credo sia anche la voglia di reagire. Aprire è avere senso di responsabilità nei confronti della città. Perchè anche l'impressione di muoversi in una città viva è importante per fronteggiare l'emergenza». Il caffè ha di fatto pochissimi coperti oltre al bancone.



«Ho messo il cartello e chiedo di rispettare le regole. Questi giorni praticamente non entra nessuno, aspettiamo di vedere cosa ci riserva il fine settimana. Speriamo migliorino un po' le cose». Un capannello di ragazze si aggira vicino al Bacaro da Michele. Ma la porta è tristemente chiusa. Anche la Cantinetta Venegazzù che anima piazza Ancilotto col fitto vociare dei suoi avventori ha spento il volume. Quasi scontata la serrata di Bento e Shoku. Gentili clienti riflettendo sull'appello alla responsabilità lanciato dalle istituzioni, abbiamo deciso di chiudere fino al 9 marzo. Desolazione in via Inferiore: qui Toni Dal Spin, sala da the, enoteca e Osteria Ostile hanno la serranda abbassata. E sono in molti a pensare di fare uno stop di 7 giorni la prossima settimana. La chiusura delle scuole e la limitazione negli uffici pubblici, le banche che aprono al pubblico solo al mattino hanno un contraccolpo evidente per tutte le realtà di ristorazione. «Noi stavamo veramente valutando il da farsi- confermano al Bistrot Giardino- la biblioteca è contingentata le scuole sono chiuse. Pagare l'affitto è durissima questo mese, forse sarebbe meglio chiudere». Al the lodge Stefania invece ha un altro tipo di visione. «Cerco di essere inflessibile coi clienti sulle distanze e il bancone è off limits. Spiego a tutti il concetto con il metro da muratore, cerco di essere creativa e di far rispettare il divieto con simpatia. Chiudere? No. Perchè non dobbiamo arrenderci. Ma capisco chi lo fa. Abbiamo avuto tutti una contrazione di circa il 50% del fatturato».



IN SOFFERENZA

Da Camelia si cercano soluzioni alternative. «Ma è dura. Gli ordini sono a zero: nessuno fa più feste, compleanni o comunioni. La pasticceria sta sfornando pochissimo» conferma la proprietaria Valentina Soster. All'Acquario la crisi di questi giorni è diventata forse l'occasione per un restyling. In via Manin i locali cercano di salvarsi con il take away, come cerca di fare il Forno Palomba. Però tra chiusure di emergenza a causa del coronavirus, la serrata totale dei locali cinesi (parrucchieri ed estetisti, seguiti poi da negozi di abbigliamento) e le molte vetrine vuote a causa della lenta emorragia di negozi in centro in corso da mesi, la Treviso vetrina pare irrimediabilmente destinata a cambiare volto. Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA